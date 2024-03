Így működnek a szankciók: rekordalacsony az orosz munkanélküliség

Putyin a háború elejétől azt hangoztatta, hogy Oroszországot nem törik meg a szankciók – emlékeztet a Bloomberg. Az orosz elnök akkor még úgy gondolta, hogy ezek az intézkedések a munkanélküliség növekedését hozhatják. A lap hozzáteszi, hogy Vlagyimir Putyin nem volt elég optimista.

A munkanélküliség azóta szinte folyamatosan csökken, és most, az e heti elnökválasztás előestéjén rekordalacsony szinten mozog, mivel a katonai erőfeszítések által megrongált gazdaság munkaerő után kutat

– jegyzi meg a Bloomberg.

Miközben Oroszország alkalmazkodott ahhoz a szorult helyzethez, amely – papíron – a világ legtöbb szankcióval sújtott országává tette, a nyugati kormányok büntetéseinek csepegtetése azt jelentette, hogy a gazdaságnak elég ideje volt védettséget szerezni, miközben rekordösszegű bevételt zsebelt be az invázió által kiváltott nyersanyagár-emelkedésből

– teszi hozzá.

Oroszország az importjának mintegy hetven százalékát Kínából, Törökországból és néhány volt szovjet államból szerzi be, ami körülbelül kétszerese a konfliktus előtti aránynak – hívja fel a figyelmet a lap.

Az agresszor ország gazdasága tavaly 3,6 százalékkal bővült a háború előttihez képest, és 2024-ben is hasonló növekedésre számíthat.

Az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetségének jelentése szerint Oroszországnak sikerült növelni a szénhidrogéntermékek értékesítéséből származó bevételeit az elmúlt két évben. Bár az európai országokba csökkentek a szállítások, ugyanakkor például Törökországba, Kínába, Indiába megnövekedett a kereslet. Tegyük hozzá, hogy az ezek egy része végül Európába érkezik, indiai, török termékként. Ahogy korábban megírtuk, Németország továbbra is vásárol például orosz gázt, csak éppen átcímkézve, kicsit megutaztatva, Hollandián és Belgiumon keresztül érkeztetve.

Arról nem is beszélve, hogy például Oroszország vált tavaly az Egyesült Államok első számú uránbeszállítójává. Szakértők úgy számolnak, hogy évi egymilliárd dollár körüli összeg lehet, amit az USA az oroszoknál költött el uránvásárlásra, ez az adat 2010 óta nem volt ilyen magas, ahogy arról korábban lapunk is beszámolt. De Európába is jut a hasadóanyagból, hívta fel rá a figyelmet a Vg.hu.

Oroszországban ebben a gazdasági környezetben kezdődtek meg ma reggel a választások.

Borítókép: Technikusok ellenőrzik a berendezéseket a Fuling palagázmező gázgyűjtő és -szállító állomásán Fulingban, a délnyugat-kínai Csungkingban, 2023. szeptember 21-én (Fotó: Xinhua via AFP/Wang Quanchao)