A történelem igazságos oldalán állok, mondta a szélsőbaloldali támadó

Most a La Stampa igyekezett hőst faragni a nőből, az igazság teljes elhallgatása mellett. Egyetlen szó sem esik a valós okokról, hogy Ilaria Salis tavaly februárban egy szélsőbaloldali csoport tagjaként Magyarországon több embert is megtámadott és komoly sérüléseket okozott az ártatlan járókelőknek. Volt olyan áldozat, akinek a fejét annyira ütötték, hogy huszonöt öltéssel kellett összevarrni. A támadások után a menekülő szélsőbaloldali csoport tagjai közül többeket is elfogott a rendőrség. A csoport legismertebb tagja Ilaria Salis, aki elfogása után sokszor hallatott magáról. A La Stampa címoldalán megjelent cikkben hősnek állítja be magát, és azt hangsúlyozza, hogy

Tudom, hogy a történelem jó oldalán állok.

A La Stampa nem kíváncsi az igazságra

A lap drámai képet fest arról, hogy a testi sértéssel vádolt nő milyen rossz körülmények közt él, és hogy mennyire nehezen tudta kijuttatni a La Stampa kérdéseire adott válaszait. Mint írják ez az első lehetősége kommunikálni a külvilággal. Az olasz lap elhazudja az igazságot, hogy korábban már a magát áldozatnak beállító agresszív olasz nő a börtön viszonyokra panaszkodva egészen az olasz kormányig eljuttatta hangját ugyan úgy apján keresztül, ahogy most a válaszokat. Később egy nyíltlevelet is kijuttatott a börtönből, amit apja olvasott fel az olasz partizánok menetén.

Ilaria Salis börtönnaplójának részleteit tette közzé a La Repubblica olasz napilap. „Egy nagyon mély kútba kerültem, felmerül bennem, hogy létezik-e kiút belőle. Afelől azonban nincsenek kétségeim, hogy melyik a helyes út ebben a történetben” – idézi az olasz lap a Budapesten fogva tartott nő naplójának sorait. A 2023. márciusi dátummal keletkezett írás az olasz antifasiszta belső vívódásainak ad hangot - idézte lapunk egy évvel korábban a nő megjelent írását, amit szintén a börtönből juttatott ki.

Salis az igazságtalanság áldozatának nevezte magát. Hangoztatta: azt kéri, hogy a vele szemben zajló bírósági eljárás tartsa tiszteletben az alapvető emberi jogokat - a La Stampához eljuttatott válaszában. A budapesti Gyorskocsi utcai börtönben készült az interjú, a újságíró kérdéseit és a válaszokat Ilaria Salis apja továbbította a lányával tartott beszélőkön.

Az apa szerint lánya óvatosan nyilatkozik, mivel minden egyes szavát felhasználhatják ellene, és mint mondja a „testi épségét félti, és a bírósági tárgyalás kimenetelét sem akarja kockáztatni”. A olasz lap arról is beszámol, hogy a börtönben alig fogadhat látogatókat, nem olvashat újságot, és nincsen internet hozzáférési lehetősége. Egyébként Ilaria Salis indul a júniusi európai parlamenti választásokon is. Az interjúban azt hangsúlyozta, hogy a rabok helyzetén is javítani kíván, ha bekerül a brüsszeli intézménybe.

Salis a jövő héten szabadulhat, de erről nem beszélt a lapnak

A vádemelés után a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla az elsőrendű vádlott 2023. február 14-én elrendelt letartóztatását az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig szökés, elrejtőzés veszélye miatt fenntartotta.

A védő a letartóztatás megszüntetését és többek között bűnügyi felügyeletet, illetve 16 millió forintos óvadék megállapítását indítványozta.

A Fővárosi Törvényszék ezeket a védői indítványokat elutasította, a vádlott és védője azonban fellebbezett. A védő arra hivatkozott, hogy időközben védence személyi körülményeiben és az ügyet érintően is jelentős változások következtek be. A vádlott személyi körülményei mindkét országban rendezettek, Budapesten is van tartózkodási helye. Továbbá a vádirat szerint nincs adat arra, hogy bármelyik cselekményben központi szerepet játszott volna, vagy közvetlenül sérülést okozott volna.

A fellebbezést a Fővárosi Ítélőtábla szerdai végzésében alaposnak találta.

A tábla szerint bár a szökés, elrejtőzés veszélye továbbra is megállapítható a vádbeli súlyos bűncselekmények bűnszervezetben történt elkövetése, kiemelkedően erőszakos, útonálló jellege, továbbá a vádlott magyarországi kötődésének hiánya miatt, a védő azonban alappal mutatott rá, hogy a vádlott személyi körülményei tisztázottak, rendezettek. Továbbá a büntetőeljárás során aktív, együttműködő magatartást tanúsított.

A tábla szerint a vádbeli cselekményből, valamint a magyarországi kötődése hiányából adódó szökés, elrejtőzés veszélye kiküszöbölhető az ingatlanra korlátozott, a vádlott mozgását nyomon követő technikai eszközzel és óvadékkal együtt elrendelt bűnügyi felügyelettel.

Borítókép: Ilaria Salist 2023 februárjában tartóztatták le Budapesten, háromrendbeli testi sértés kísérletével vádolják (fotó: KISBENEDEK Attila / AFP)