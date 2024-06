Megbüntették a drogozást engedélyező kormányt a választók

Széles körű elutasítás

Téglásy Kristóf sratégiai igazgató szerint a törvénytervezet ellen mind a hatóságok, mind a politikai szereplők széles köre, mind pedig a társadalom fellépett. A bíróságok képviselője, a rendőrség szóvivője és az egészségügyi szakmai vezetés is kifejezetten és határozottan ellenezte a törvényt. A Német Bírói Szövetség kritikája szerint a javaslatban hiába számol a jogi esetek csökkenésével a szövetségi kormány, szerintük valójában még nőhet is majd a bíróságokra nehezedő nyomás, mivel a cannabisklubok, a drogszállítás és a sok esetben túl részletes javaslat miatt megnőhetnek a marihuánával kapcsolatos jogi eljárások, így szerintük ez inkább teher, mintsem könnyebbítés.

Ugyanebből az okból kritizálta a német rendőrség is a javaslatot. Alexander Poitz, a német szövetségi rendőrszakszervezet elnökhelyettese, aki szerint ez pluszterheket jelent majd a rendőröknek is. Ironikusan megjegyezte, reméli, hogy a szövetségi egészségügyi minisztérium nem várja majd el a rendőröktől, hogy vonalzóval mérjék meg a kétszáz méteres távolságot az iskolák és a marihuánát fogyasztók között

– tette hozzá. Megjegyezte, hogy az ellenzéki Kereszténydemokrata Unió (CDU) és az Alternatíva Németországért (AfD) politikusai is minden lehetőséget megragadtak arra, hogy megakadályozzák vagy legalább késleltessék a törvény hatályba lépését. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kormánykoalícióban részt vevő szociáldemokraták tartományi politikusai közül is többen felszólaltak a javaslat ellen, azonban szövetségi szinten, a koalíciós partnerek, a liberálisok és a zöldek elképesztően agresszív nyomásának, a szociáldemokrata felső vezetés nem tudott vagy nem akart ellenállni. Az ellenzéki kereszténydemokraták és az AfD felszólaló politikusai egyebek között a szervezett bűnözés gazdaságösztönző csomagjának, illetve ajándékának, nem ellenőrizhető törvénynek nevezték a kormánykoalíció tervezetét. Simone Borchardt, a CDU egészségügyi politikusa úgy fogalmazott: „A gyermekek és fiatalok védelme az önök törvényében nem több puszta szócséplésnél.”

Téglásy Kristóf úgy vélte, a törvény hatályba lépése óta az első olyan alkalom, ami akár nagy mintás véleménynyilvánító népszavazásnak is felfogható, ahol a társadalom tagjai kifejezhették a véleményüket, az európai parlamenti választások voltak. Annál is inkább, hiszen Németországban jövőre szövetségi választások lesznek. Ráadásul idén ősszel Kelet-Németországban tartományi választások is lesznek, ami a következőkben leírtak fényében különös pikantériát ad a történteknek.

Borítókép: A német drogliberalizáció óta először mondhattak véleményt a németek egy választáson (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP/MARTIN SCHUTT)