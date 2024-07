Mesterséges intelligenciával manipulálhatják a választási kampányokat

Az MI valóban kockázatot jelent, akár az ország nemzetbiztonságára nézve is. Az átlag amerikaiak körében is elég magas az MI elterjedtsége; e téren kiemelkedik az OpenAI népszerű alkalmazása, a közismert, 2022 novembere óta mindenki számára elérhető ChatGPT, ami több száz millió felhasználót vonzott be azáltal, hogy megválaszolja a számára feltett kéréseket és számos témakörben interaktál – és korábban elképzelhetetlen kihívásokat okoz – jelentette ki Michelle C. Watson, a Danube Institue vezető vendégkutatója.