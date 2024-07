Obama váratlan lépést húzhat, hamarosan bejelentést tesz az elnökjelölttel kapcsolatban

Barack Obama volt amerikai elnök és Kamala Harris alelnök szoros kapcsolatban áll egymással azóta, hogy Harris bejelentette, hogy elnökjelölt kíván lenni. Erről ír az NBC hírcsatorna. Négy, név nélkül nyilatkozó forrás szerint állítólag ezen a héten többször is beszélgettek.

Kamala Harris (balra) az Egyesült Államok alelnöke tapsol, amikor Joe Biden amerikai elnök és Barack Obama volt elnök ölelkezik (Fotó: SFP/Mandel Ngan)

Obama magánemberként teljes mértékben támogatta Harris jelöltségét, és azt tervezi, hogy hamarosan ezt bejelenti hivatalosan.

Rendszeres kapcsolatban áll vele, és úgy gondolja, hogy remekül kezdett

– mondta az egyik forrás.

Obama szinte az egyetlen nagy befolyással rendelkező demokrata az országban, aki még nem támogatta Harrist. Míg más pártvezetők nyilvánosan álltak ki az alelnök mellett, ő mindeddig titokban tartotta a támogatását.

A megbeszélésekről tudomást szerző emberek egyelőre azt nem tudták megmondani, hogy mikor jelentheti be Barack Obama a támogatását, egyesek szerint nem akart árnyékot vetni a bukott Joe Biden beszédére, amelyben megindokolta visszalépését.

Egy másik személy, aki ismeri a megbeszéléseket, azt mondta, Obama és Harris a lendület fenntartását tűzte ki célul, s a bejelentés is ennek részét képezi majd. A volt elnök és a mostani alelnök csapata arról is beszéltek, hogy megszervezik, hogy ketten együtt jelenjenek meg a kampányban. Erre vonatkozó dátumot azonban még nem határoztak meg.

Michelle Obama is támogatja Harris jelöltségét

– mondta két, az ügyben jártas ember.

Ahogyan a Soros-birodalom is nyíltan kiáll a mostani alelnök mellett.

Soros Alex, a birodalom örököse egy újabb bejegyzést is tett a közösségi médiában, amelyben támogatásáról biztosította Kamala Harrist.

Kamala Harrist szeretné amerikai elnöknek a bukott Joe Biden is. Utódjául saját alelnökét ajánlotta az elmúlt években magából és országából is hülyét csináló, leépült idős elnök. A csere persze csak a választások után következne be, hiszen Biden kitart amellett, hogy végigvigye a mandátumát. Egy biztos, ha a tervük összejön, akkor nevetésektől lesz hangos Washington, írta meg korábban a lapunk.

Kamala Harrisről ugyanis több olyan videó készült, amelyeken emberek milliói szórakoznak szerte a világban. Az alelnök bármilyen alkalommal képes arra, hogy hisztérikus vihogásba kezdjen. Annyit nevet kényszeredetten, hogy abból egy többórás összeállítás is készült. Azonban nemcsak a kényszeredett nevetésről, hanem szélsőbaloldali megnyilvánulásairól, antiszemita kijelentéseiről és baklövéseiről is híressé vált az elmúlt években az amerikai alelnök.

Borítókép: Barack Obama volt amerikai elnök 2020. november 2-án (Fotó: AFP/Elijah Nouvelage)