Kézzelfoghatóvá vált a jobboldali fordulat az európai politikában

„Mivel Ausztria semleges és nem része a NATO-nak, a választás is főképp gazdasági kérdések körül forgott, így meg lehet állapítani, hogy a szociáldemokraták baloldali ajánlata nem győzte meg az embereket. Ez duplán igaz (és talán jobban is számít) magára a pártra, amelynek mostanában a professzionalizmus, kormányzóképesség látszatának hiányát róják fel egyre többen” – fejtette ki az MKI kutatója.

Hozzátette, az eddig kormánykoalícióban kormányzó zöldek esetében pedig elmondható, hogy gyengülésük beleillik egy nagyobb európai trendbe, hiszen

2019 után, amikor a legjobb eredményeiket érték el, a legtöbb „mainstream” párt beleemelte a zöldpolitikát a programjába, ezzel pedig a zöldek elvesztették az egyéniségüket, csak egy újabb, sokszor nem meggyőző baloldali párt lettek.

Ausztriában most nehéz koalíciós tárgyalások következhetnek a kormányalakítás előtt. Ennek kapcsán a kutató megjegyezte, hogy az FPÖ többször is volt kormánykoalíció része az osztrák második köztársaság történetében, a politikában régóta beágyazott pártról van szó, de sose vezető szerepben tette ezt. Mivel legtöbbször az ÖVP-vel dolgoztak együtt, adott lenne most is egy FPÖ–ÖVP kormánykoalíció, az FPÖ vezetésével.

Erre jelenleg viszont még sincs esély, mivel az FPÖ-t vezető Herbert Kickl ellen, német mintára tűzfalat húztak fel, és nem hajlandóak együtt dolgozni vele a győzelme ellenére se. Továbbá, a választások után a szövetségi elnök határozza meg, kinek adja a kormányalakító szerepet, illetve ő neki is el kell fogadnia a megalakuló kormányt. Alexander Van der Bellen (volt zöldpárti) szövetségi elnök pedig látványosan nem szimpatizál Herbert Kickllel, ahogy a jelenlegi kancellár, az ÖVP-s Karl Nehammer sem

– hívta fel rá a figyelmet az elemző.

Mint mondta, a 183 fős parlamentben egy 92 fős kormánykoalícióra van szükség a többségi kormányzáshoz, ez pedig jelenlegi állás szerint egy ÖVP–SPÖ nagykoalícióval is épp, hogy megoldható. A tűzfal felhúzása miatt ez a konfiguráció a legesélyesebb, esetleg még várható a liberális, negyedik helyet megszerző NEOS párt bevonása a kényelmesebb többség bebiztosításának érdekében. Mivel az ÖVP-nek az előző ciklusban nem tett jót a zöldekkel való koalíció, a zöldek nagy eséllyel ellenzékben fogják folytatni.