Poszt-trauma

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

Tisza-adóRuszin-Szendi RomuluszMagyar Péter 2025. 11. 05. 8:00

Magyar Péter házi Rambójának minden Facebook-bejegyzése aranyat ér. Legutóbb az alábbi sorok fakadtak ki belőle, akár egy tinédzser pattanásából:

Mi sosem fogjuk szándékosan megvezetni, megtéveszteni, becsapni vagy tudatlanságban tartani a népünket. Mi az emberekért dolgozunk – és értük is fogunk mindig a jövőben. Mert aki a hazáját szereti, az nem elrejti előle az igazságot, hanem segít kimondani.

Erről szólt vajon párttársának, Tarr Zoltánnak is, aki egészen konkrétan kijelentette, hogy előbb választást kell nyerni, utána meg bármit megtehetnek? Tarr még azt is elmondta, hogy néhány dologról nem beszélhetnek, különben elbuknak áprilisban. Akkor még nem tudtuk, hogy többek között azokról az adóreformokról nem szabad beszélni, amelyek porszívóként szívják ki az emberek zsebéből a pénzt: nyugdíjadó, adóemelések, családi kedvezmények eltörlése, 13. havi nyugdíj eltörlése, Nők40 eltörlése, és még sorolhatnám. Zárójelben azért megjegyezném, hogy diktátorok beszélnek a „népükről”, a demokratikus úton megválasztott vezetők honfitársakról beszélnek, de ne vesszünk el a részletekben.

Ruszin-Szendi arról is értekezik, hogy a Tisza Párt nem fog hazudni, manipulálni, szemetet gyártani, hogy lájkokat szerezzenek. Ajánlhatom figyelmébe Magyar Péter közösségi oldalát? Igazi kincsesbánya, ha mesterséges intelligenciával készült fotókra és videókra kell vadászni. Magyar Péter odáig merészkedett, hogy olyan videót csináltatott és tett közzé, amelyben Orbán Viktor miniszterelnök szájába adott olyan szavakat, amelyek soha nem hangoztak el. Az inkriminált videót a pártvezér közel egy éve publikálta: 

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélybe sodorja magát ezekkel a posztokkal, ezért talán érdemes lenne a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia, nehogy rászakadjon a plafon az égbekiáltó hazugságok közepette.

