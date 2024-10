BRICS kontra EU – fordítva sült el Brüsszel nyomásgyakorlása

Alekszandar Vucsics szerb elnök igyekszik a Nyugattal és a Kelettel is jó kapcsolatokat ápolni, ezt bizonyítja, hogy Szerbia az EU teljes jogú tagja kíván lenni, de eközben nem vezet be szankciókat Oroszország ellen. Ezt mondta a Magyar Nemzet megkeresésére Baráth Gábor Gergely. A vajdasági származású történész kijelentette: Szerbia szuverén, szabad államként a saját érdekei mentén határozza meg külpolitikájának irányvonalait. A BRICS vezetőinek találkozóján is képviselteti magát a balkáni ország.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2021. november 25-én találkozott szerb kollégájával, Alekszandar Vucsiccsal Szocsiban. A BRICS vezetőinek találkozójára nem utazott el a szerb államfő (Fotó: AFP)

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Alekszandar Vucsics szerb elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a minap egyeztetett. A telefonos tárgyalás fontos eleme volt Szerbia gázellátása, az idei télre kedvező áron sikerült biztosítani a balkáni ország ilyen irányú szükségleteit.

Vucsics meghívást kapott Moszkvába

Putyin emellett meghívta Vucsicsot Moszkvába a fasizmus felett aratott győzelem 80. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségre, amelyre májusban fog sor kerülni. Mint arról lapunk korábban már beszámolt, a szerb elnök reményét fejezte ki, hogy Szerbia nem fog szankciókat bevezetni Oroszország ellen.

– Kifejeztem azon reményemet, ahogy azt már két és fél éve is tettem, hogy Szerbia nem fog büntetőintézkedéseket bevezetni az Oroszországi Föderáció ellen, egyben hálámat tolmácsoltam, amiért az ENSZ-ben különböző határozatokat illetően támogatja erőfeszítéseinket, és különösen amiért Oroszország folyton kiáll a Szerb Köztársaság területi épsége mellett

– jelentette ki a szerb államfő az Instagram-oldalán megjelent videóüzenetében.

Putyinon kívül vasárnap a szerb államfő találkozott James O’Briennel, az amerikai külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkárával. A tárgyaláson Koszovó volt a középpontban.

Az elmúlt években a területen a szerb közösség helyzete romlott. A tárgyaláson külön kitértek a Szerb Községek Közösségének megalapítására, amit már a 2013-ban aláírt brüsszeli megállapodásban is rögzítettek.