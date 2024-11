Hamarosan zárnak a szavazókörök az Egyesült Államokban

Magyar idő szerint éjfélkor bezárnak a szavazókörök az Egyesült Államokban. Az elnökjelöltek még az utolsó pillanatban is fej fej mellett haladtak a felmérések szerint, még a csatatérállamokban is néhány tized százalék dönthet, így az sem kizárt, hogy csak napok múlva lesz hivatalos végeredmény.

A nemzetközi politikai színtérre is hatással lesz a választás kimenetele. Elemzők véleménye szerint Trump lehetséges visszatérése fokozni fogja a Kínával folytatott versengést, és új kereskedelmi megállapodások létrehozását eredményezheti a brexit utáni Britanniával is. Ezen kívül a migrációs politikát és a külkapcsolatokat is jelentősen befolyásolhatja, amely Magyarország számára is új lehetőségeket rejthet.