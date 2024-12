Karácsonykor is elhurcolják a hadköteleseket Zelenszkij háborújába + videó

Ha egy ország elnöke maffiózó stílusban beszél a szomszédos államok vezetőivel, akkor vajon mennyire tisztelheti a saját népét? A választ nem nehéz kikövetkeztetni az Ukrajnában zajló emberi jogi visszásságokból: semennyire. Volodimir Zelenszkij tébolya ugyanis egyre inkább kezd hasonlítani egy népirtásra, mintsem egy honvédő háborúra. Az ukrán férfiakat karácsonykor sem kímélik a hadkiegészítők maszkos fegyveresei, minden eddiginél kegyetlenebbül zajlik ugyanis a kényszersorozás. Nem túlzás azt állítani – és ezzel az ukránok is egyetértenek –, hogy Joe Biden és Ursula von der Leyen kedvenc demokráciájában a férfiaknak annyi joga van az élethez, mint egy átlag észak-koreainak a távoli diktatúrában.

Ha kimész az utcára, sanszos, hogy elrabolnak a toborzók. A határok pedig lassan három éve zárva vannak a férfiak előtt. Azt szögesdróttal, idióta nyugati és magyarországi liberális félőrültektől kapott drónokkal és éjjellátó eszközökkel őrzik. Ha pedig nem akarsz önként meghalni azért az országért, mely az életben semmit nem tett érted, akkor hazaáruló, a társadalom ellensége, illetve számkivetett ember vagy. Házasodni, elválni, lakcímet változtatni, autót venni, ingatlant eladni, munkába állni csakis a hadkiegészítő engedélyével tudsz.

​​Abszurd, ugye? Pedig mindez nem más, mint a XXI. századi Ukrajna rögvalósága. Egy olyan országé, ahol 2014-ben még pár diák megverése után egész Kijev az utcákra ment tiltakozni a hatósági túlkapások miatt. Mára azonban a félelem az úr az egykor szabadságszerető nép hazájában, ahol szó szerint az utcákon vadásznak a csak „húsként” emlegetett ágyútöltelékekre. A túlkapásokról készült videók óránként jelennek meg a közösségi oldalakon. ​Itt például egy vishorodi utcai ellenőrzőponton gázt fújnak be egy félreállított autó utasterébe, hogy így kényszerítsék kiszállásra a hadkötelest. Az ablakok felfeszítése után a bejuttatott gázt be is gyújtják a rendőrök és a fegyveres egyenruhások.

Képzeljük el ezt egy normális országban. Az eset után lemond a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, a videón szereplő egyenruhás banditákat pedig letöltendő börtönbüntetésre ítélik. Ukrajnában azonban nem így van. Egy kis helyi ejnye-bejnyétől eltekintve visszhangja sincs az ügynek, hiszen a nyugati jogvédők, az Európai Unió és a jogfosztásokra oly érzékeny nyugati libsik mélyen hallgatnak.