Oroszország nagyszabású légitámadással csapott le Ukrajna energiahálózatára

– Az ellenség folytatja a terrort. Ismét tömeges támadás éri az energiaszektort Ukrajna-szerte – mondta Herman Haluscsenko energiaügyi miniszter, írja a The Kyiv Independent.

Kijevi területen aktív a légvédelem – közölte a területi közigazgatás. Robbanásokról számoltak be több régióban is.

A támadás következményeinek megállapítása folyamatban van, mivel a csapások jelenleg is tartanak. Az orosz erők cirkálórakétákat, ballisztikus rakétákat és Kinzsal ballisztikus rakétákat vetettek be – jelentette a légierő.

A heves támadásokban két ember megsérült a Harkivi területen lévő egyik faluban – jelentette Oleh Szinyehubov kormányzó. Orosz médiaforrások robbanásokról számoltak be Ivano-Frankivszk, Harkiv, Hmelnickij és Odessza régiókban, valamint a Poltava régióban lévő Kremencsukban is. Odessza polgármestere, Gennagyij Truhanov egyszerre több robbanásról is beszámolt a városban.

A városban elment az áram és nincs víz – pontosította a helyi média.

Ivan Fjodorov, a Zaporizzsjai területi államigazgatás Kijev által kinevezett vezetője azt mondta, hogy a robbanásokban a régió ukránok által ellenőrzött részén az infrastruktúrára is csapást mértek. Az oroszbarát ellenállás szerint állítólag az odesszai kikötőt érte találat.

A RIA Novosztyi jelentése szerint Ukrajna egész területére légiriadót rendeltek el.

Az orosz hírügynökség arról ír, hogy az ukrán hadsereg polgári objektumok elleni támadásaira válaszul az orosz csapatok a személyi állomány, a felszerelések és a zsoldosok tartózkodási helyeit, valamint az ellenséges infrastruktúrát veszik célba, valamint az ukrán energetikai, védelmi ipari, katonai igazgatási és kommunikációs létesítményeket.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem csapott le lakóházakra és szociális intézményekre.

A villamossági rendszerben okozott károk javítása az orosz erők 2024. november 17-i Mikolajivban végrehajtott támadásai után. Fotó:Anadolu/AFP/Mikolajiv Regionális Katonai Adminisztráció

Lapunk korábban írt arról, hogy november 28-án reggel országszerte bevezették a sürgősségi áramszünetet Ukrajnában az orosz rakétatámadások miatt. A korábbi harcok jelentős károkat okoztak az ukrán energiahálózatban, ezért az Ukrenergo a fennmaradó infrastruktúra védelmét és a további károk megelőzését igyekszik biztosítani.