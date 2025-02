Egymásnak estek a német kancellárjelöltek – Scholz képmutatása határtalan volt + videó

A szakértő szerint a Scholz-kabinet az emberek akaratával ellentétes döntéseket hozott a háború és béke kérdésében, a migráció kérdésében, az energiapolitika, valamint a gazdaság tekintetében is.

Olaf Scholz és a német szociáldemokraták kétszínűségét jól mutatja, hogy miközben a sokadik migránsok által elkövetett, egy kisgyermek életét követelő, aschaffenburgi terrortámadás után arról beszél, hogy neki most már elege van, közben tovább éltetik a veszélyes, migrációs paktumot, és nem támogatják a CDU kancellárjelöltjének migrációt rendezni szándékozó törvényjavaslatát

– emelte ki Both Hunor. Megjegyezte, hogy a baloldal Németországban és Brüsszelben is annak ellenére járja a migrációs paktum által tovább épített veszélyes utat, hogy az elmúlt év németországi terrortámadásait olyan migráns terroristák követték el, akiknek semmi keresnivalójuk nem lett volna már Németországban, a hatóságok mégsem toloncolták ki őket. – Nem csoda hát, hogy a választási kampány, és a mostani vita fő témája is az illegális migráció volt – mondta.

Megjegyezte, hogy a vitán Scholztól csak gyenge magyarázkodásra futotta a témában, míg Merz elmondta, hogy a legutóbbi aschaffenburgi halálos késelés után nem engedte a lelkiismerete, hogy ne foglalkozzon jobban a problémával, ezért kezdeményezte a migrációs törvényjavaslatot. Felhívta a figyelmet, hogy az áldozatok emlékével is kell foglalkozni, nem csak ideológiákkal.

A másik fő téma a gazdaság volt, amelynek negatív hatásai kapcsán Scholz kancellár Putyint emlegette, de még véletlenül sem ismerte el kormánya rossz gazdasági döntéseinek következményeit.

Ha lehet hinni a közvélemény-kutatási eredményeknek, akkor nagy jobboldali győzelem várható két hét múlva, és egy olyan kancellárja lesz Németországnak, aki végre hallja, hogy mit várnak tőle az emberek a migrációs politika és a gazdaság tekintetében. Arról nem is beszélve, hogy a radikális jobboldalinak mondott, kezdetektől migrációellenes AfD 21 százalékon áll, 5 százalékkal jobban, mint a szociáldemokrata SPD

– tette hozzá a Századvég vezető elemzője, aki szerint ezek mind azt bizonyítják, hogy Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök, Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője, Olaf Scholz és a többi baloldali politikus hiába tesz még mindig úgy, mintha a támogatottság még mindig mögöttük állna. – Mert már nagyon nincs így. A valóság az, hogy az emberek változást akarnak, őszinte politikát akarnak, és az érdekeik képviseletét várják, amikben Olaf Scholz is megbukott – szögezte le.

Both Hunor szerint egyáltalán nem vág egybe az emberek akarata az európai vezetők politikájával, és ezt jól mutatja a Századvég Európa Projekt közvélemény-kutatásának 2024-es eredménye is. Arra a kérdésre ugyanis, hogy egyetértenek-e az új migrációs paktum rendelkezéseivel, a németországi válaszadók közel 60 százaléka nemmel válaszolt. De a megkérdezettek németek 77 százaléka úgy nyilatkozott, hogy inkább a határok megerősítésével értene egyet.

Borítókép: Olaf Scholz kancellár a német közmédiában csapott össze Friedrich Merz kereszténydemokrata kancellárjelölttel (Fotó: AFP)