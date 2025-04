Megállíthatja-e a CDU az afgán evakuációs járatokat?

A német külügyminisztérium közlése szerint jelenleg körülbelül 2600 olyan személy tartózkodik Pakisztánban, akiknek Németország korábban hivatalos befogadási ígéretet tett. Ezek az ígéretek jogilag kötelező érvényűek, és betartásuk érdekében szükséges a repülőjáratok folytatása, írta a Bild.

Alexander Dobrindt, a CSU regionális csoportjának vezetője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

Alexander Dobrindt a CSU bajor tartományi vezetője kritizálta a jelenlegi kormány lépéseit:

Ezeknek a járatoknak most már nem kellene elindulniuk. Egy ügyvivő kormánytól elvárható, hogy ne hozzon visszavonhatatlan döntéseket az utolsó pillanatokban.

Felülvizsgálják a befogadási engedélyeket?

Alexander Throm, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szóvivője úgy fogalmazott:

Minden egyes, az afgánok javára kiadott befogadási engedélyt újra meg kell vizsgálnunk, különösen azokat, amelyeket a jelenlegi kormány bocsátott ki. Jelenleg teljes átláthatatlanság uralkodik a kiválasztási folyamatban.

A CDU minden egyes korábbi döntést újraértékelne, és adott esetben visszavonhatna. Csakhogy ez nem egyszerű: a befogadási ígéret egyfajta közigazgatási határozat, amit a következő kormány jogilag nem vonhat vissza következmények nélkül – a jogosultak akár perelhetnek is az érkezés jogáért.

Hogy kik érkeznek Afganisztánból, NGO-k választják ki

A legújabb – szerdára tervezett – járaton 162 afgán utazik, akiket a tálibok fenyegetnek. Ebből mindössze öt fő számít helyi segítőnek, őket tizenkilenc családtag kíséri. A többi utas olyan afgán, akiket civil szervezetek soroltak a veszélyeztetettek közé.

Az utasok leszállnak egy repülőgépről, amely Afganisztánból menedékjogot kapott embereket szállított a berlini brandenburgi repülőtéren 2025. március 5-én (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/ Sebastian Christoph Gollnow)

Korábban lapunk is írt arról, hogy a menekülteket különböző civil szervezetek (NGO-k) választják ki, akik felkészítik őket arra, mit kell mondaniuk a nagykövetségen, mielőtt felkerülnének a kormány listájára. A német külügyminisztérium egyik irányelve szerint a pakisztáni német nagykövetségnek akár hamis dokumentumokat is el kell fogadnia. Az ügyben a cottbusi és berlini ügyészségek már csaknem egy éve vizsgálódnak.

A Zöldek részéről Annalena Baerbock külügyminiszter a koalíciós megállapodásban ugyan azt ígérte, hogy a különleges befogadási programokat „amennyire csak lehet, befejezik”, de az eddigi ígéreteknek a jelenlegi kormány szerint eleget kell tenni.

A német kormány eddig összesen 35 800 afgán állampolgárt szállított be az országba a szövetségi befogadási program részeként. Egy, a folyamatot jól ismerő magas rangú kormányzati tisztviselő nemrég kijelentette: a kiválasztás teljesen átláthatatlan. Sok esetben az érkezők személyazonosságát nem lehet igazolni vagy az teljesen bizonytalan.”

Wir schaffen das, vagy mégsem?

„A sikerülni fog”, Angela Merkel korábbi kereszténydemokrata kancellár híres jelmondata arra utalt még 2015-ben, hogy Németország készen áll egymillió bevándorlót befogadni a muszlim többségű közel-keleti országokból.

Angela Merkel migránsok körében (Fotó: MTI)

Tíz éve elteltével azonban már sokkal több muszlim vallású él Németországban, mint korábban gondolták, és a legújabb rendőrségi bűnügyi statisztikák szerint az országban az erőszakos bűncselekmények száma rekordmagasságra emelkedett, és a gyanúsítottak közel fele nem rendelkezik német állampolgársággal.

Számtalan példa igazolja a növekvő erőszakot Németországban. Ahogy arról korábban lapunk is írt, egy afgán migráns, akit elítéltek egy 14 éves lány csoportos megerőszakolásáért Illerkirchbergben, és kitoloncoltak, vissza akar térni Németországba.

Er vergewaltigte ein junges Mädchen, narrte wochenlang die Behörden und bekam sogar Polizeischutz – jetzt kämpft sein Anwalt für die Rückkehr des verurteilten Afghanen nach Deutschland:https://t.co/rUBClT5U3B — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) March 13, 2025

Idén februárban München belvárosában egy autó emberek közé hajtott, és többen megsérültek. A rendőrség a brutális cselekedet után a helyszínen letartóztatta a gázolót. A tömegbe hajtó autó sofőrje egy 24 éves afgán volt.

A történések azt igazolják, hogy nem jött be a wilkommenskultur Németországban. Mint korábban lapunk is megírta, Angela Merkel volt német kancellár a minap egy rendezvényen kijelentette: az új koalíciós szerződés migrációs pontjai megfelelnek annak, amit ő már évekkel ezelőtt is sürgetett. Merkel a határok lezárását továbbra is elutasítja, de már támogatná a migránsok visszafordítását.

Ez pontosan az, amit mindig is akartam

– hangsúlyozta Merkel, aki köztudomásúan eddig töretlenül kiállt a migráció mellett.

Markus Söder bajor miniszterelnök, Friedrich Merz, a CDU (Kereszténydemokrata Unió) elnöke és Lars Klingbeil, az SPD vezetője a sikeres koalíciós tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón (Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini)

Az AfD politikusa, Martin Hess szerint pedig nem várható változás egy olyan kormányban, amit a kereszténydemokrata Friedrich Merz vezet.

Merz hajlandó a migrációbarát SPD segédjeként fellépni

– jelentette ki Hess, aki szerint a biztonság csak a határok biztosításával, következetes kitoloncolásokkal és a bűnözéssel szembeni zéró toleranciával érhető el.