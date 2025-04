Szánthó Miklós: 2026-ban a szuverenitás a tét

Most ezen pénzek befagyasztása felett örömködik a Tisza és a magyarországi baloldal, és be is vallják, hogy Brüsszel „segítsége” nekik azért jó, mert elfuserált reményeik szerint így romolhat az életszínvonal, emiatt társadalmi elégedetlenség alakulhat ki, amit kihasználva hatalomba kerülhetnek. Valóban, az összeesküvés-elméletek híveinek új ötleteket kell kitalálniuk, mert a korábbiak itt a szemünk előtt válnak gyakorlattá. Szerintem viszont Magyar Péterék ostobábbak, mint amennyire gonoszak, mert a magyar gazdaságba 2026-ig bizonyosan áramolni fognak az uniós források. Viszont Brüsszel és a magyarországi baloldal – a Tiszával az élen – annak ékes bizonyítékát szolgáltatja önként: igen, ők együtt azt akarják, hogy Magyarországnak rossz legyen