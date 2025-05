Zelenszkij: Az ásványkincsekről kötött megállapodás tisztességes

Megjegyezte, hogy a dokumentum jelentősen megváltozott az előkészítési folyamat során.

Szerinte ez most egy valóban egyenlő megállapodás, amely lehetőséget teremt jelentős beruházásokra Ukrajnában, valamint az ukrajnai termelés jelentős korszerűsítésére.

„A megállapodás nem tartalmaz adósságot, és létrehoz egy alapot – a helyreállítási alapot –, amely Ukrajnába fektet be, és itt fog pénzt keresni. Ez egy együttműködés Amerikával, tisztességes feltételekkel, amikor mind az ukrán állam, mind az Egyesült Államok, amely segít nekünk a védelemben, partnerségben, tud pénzt keresni” – fejtette ki Zelenszkij, és hangsúlyozta, hogy a megállapodás aláírása az amerikai elnökkel a Vatikánban folytatott találkozó első eredménye.

Beszéltünk arról a Vatikánban tartott találkozón az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal, hogy készen állunk egy megállapodás megkötésére. Valójában most már megvan a vatikáni találkozó első eredménye, ami történelmi jelentőségűvé teszi azt. Várjuk a beszélgetésünk további eredményeit is. Jelentős találkozó volt, és Trump elnökkel együtt minden percünket száz százalékban kihasználtuk

– jegyezte meg Zelenszkij.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, hónapokig tartó tárgyalások után Ukrajna és az Egyesült Államok véglegesítette és aláírta azt a megállapodást, amely alapján közös beruházási alapot hoznak létre az ukrán ásványkincsek feltárására és kitermelésére. A dokumentumot szerdán írta alá Washingtonban Julija Szviridenko, Ukrajna első miniszterelnök-helyettese és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.

A megállapodás értelmében egy 50-50 százalékos arányban közösen működtetett beruházási alap jön létre, amely célja a nyugati tőke és technológia bevonása az ukrajnai ásványkincsprojektekbe, beleértve a grafitot, lítiumot, titánt és ritkaföldfémeket is. Szviridenko szerint az ásványkincsek továbbra is Ukrajna tulajdonát képezik, és Kijev dönthet arról, hol történjen a kitermelés. A politikus közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy az alap bevételei egyik országban sem lesznek adókötelesek, és hogy az Egyesült Államok a projektekhez további támogatást is nyújt. Ugyanakkor az egyezmény életbelépéséhez még szükség van az ukrán parlament jóváhagyására is.