Fellángolt a menekültbotrány Essexben: utcai erőszakba torkollt a tüntetés

A fellebbviteli bíróság döntése ellenére azonban legalább 13 önkormányzat fontolgatja, hogy jogi lépéseket tesz a területén lévő szállodák menedékkérők elhelyezésére való felhasználása ellen

– írja a The Times.

Szombaton több városban is tüntetésekre és ellentüntetésekre készülnek, többek között Braintree-ben, Lutonban, Nottinghamben, Portsmouthban, Stockportban és Barryben.

A helyi Fellebbviteli Bíróság három bírája pénteken úgy ítélte meg, hogy a bíróság ideiglenes végzése „elvileg komoly hibákat tartalmazott”, ezért kimondták: a szálloda továbbra is használható migránsok elszállásolására.

A konzervatívok vezetője, Kemi Badenoch ugyanakkor arra buzdította a migránsszállodákkal szemben hasonló végzéseket kérő tory képviselőket, hogy a döntés ellenére is „folytassák a harcot”.

„A helyi közösségeknek nem kell megfizetniük a Munkáspárt teljes kudarcának árát az illegális bevándorlás terén” – jelentette ki Kemi Badenoch. Szerinte Keir Starmer bebizonyította, hogy az illegális bevándorlók jogait a brit emberek jogai elé helyezi, miközben azok csak biztonságban szeretnének élni városaikban és közösségeikben.