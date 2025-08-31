A tiltakozás egybeesett annak a jogi eljárásnak az eredményével, amelynek nyomán a kormány sikeresen hatályon kívül helyeztette az ideiglenes végzést, ami megakadályozta volna, hogy menedékkérőket szállásoljanak el a hotelben. A Belügyminisztérium szerint a bírósági döntés „megakadályozza a káoszt”.
Fellángolt a menekültbotrány Essexben: utcai erőszakba torkollt a tüntetés
Három férfit vettek őrizetbe Essexben, miután erőszak tört ki egy tüntetésen, amely a menedékkérők elszállásolása ellen irányult az eppingi Bell Hotelnél. Az essexi rendőrség közlése szerint pénteken erőszakos rendzavarás, rendőr elleni támadás és ittas vezetés gyanújával tartóztatták le őket.
A fellebbviteli bíróság döntése ellenére azonban legalább 13 önkormányzat fontolgatja, hogy jogi lépéseket tesz a területén lévő szállodák menedékkérők elhelyezésére való felhasználása ellen
– írja a The Times.
Szombaton több városban is tüntetésekre és ellentüntetésekre készülnek, többek között Braintree-ben, Lutonban, Nottinghamben, Portsmouthban, Stockportban és Barryben.
A helyi Fellebbviteli Bíróság három bírája pénteken úgy ítélte meg, hogy a bíróság ideiglenes végzése „elvileg komoly hibákat tartalmazott”, ezért kimondták: a szálloda továbbra is használható migránsok elszállásolására.
A konzervatívok vezetője, Kemi Badenoch ugyanakkor arra buzdította a migránsszállodákkal szemben hasonló végzéseket kérő tory képviselőket, hogy a döntés ellenére is „folytassák a harcot”.
„A helyi közösségeknek nem kell megfizetniük a Munkáspárt teljes kudarcának árát az illegális bevándorlás terén” – jelentette ki Kemi Badenoch. Szerinte Keir Starmer bebizonyította, hogy az illegális bevándorlók jogait a brit emberek jogai elé helyezi, miközben azok csak biztonságban szeretnének élni városaikban és közösségeikben.
További Külföld híreink
A Reform UK vezetője, Nigel Farage szintén bírálta a döntést, azt állítva:
Starmer alatt az illegális bevándorlóknak több joguk van, mint a brit embereknek.
Eppingben a jogi „csata még nem ért véget” – mondta Ken Williamson, az Epping Forest kerületi tanácsosa, aki mély csalódottságát fejezte ki az ítélet miatt, de jelezte: az ügy akár a Legfelsőbb Bíróságon is folytatódhat.
Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Essexben hetek óta tartanak a tiltakozások, miután a Bell Hotelben elszállásolt egyik menedékkérőt egy tinédzser lány szexuális zaklatásával vádolták meg. A férfi tagadja a vádat.
Az essexi rendőrség pénteken olyan rendőrségi intézkedést rendelt el, amely kötelezte a tüntetőket a terület elhagyására, valamint egy másikat, amely megtiltotta az arc eltakarását. Később újabb oszlatási határozatot hoztak, amely szombat reggelig volt érvényben.
További Külföld híreink
A döntésre reagálva Dame Angela Eagle belügyminiszter kijelentette: a kormány elkötelezett amellett, hogy a parlament jelenlegi ciklusának végéig minden menekültügyi szállodát bezárjon. Ugyanakkor hozzátette, hogy fellebbeztek a bíróság döntése ellen, hogy a szállodák használatát „ellenőrzött és rendezett módon” szüntethessék meg.
Borítókép: A rendőrök biztosítják a területet a Bell Hotel előtt (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Washington is belátta, hogy az EU vezetői el akarják húzni az ukrajnai háborút”
A Fehér Házban egyre nagyobb a türelmetlenség az európai vezetőkkel szemben.
Putyin négynapos hivatalos látogatásra érkezett Kínába
A pekingi repülőtéren vörös szőnyeggel és díszőrséggel fogadták az orosz államfőt.
Kiderült, melyik ország Ukrajna legnagyobb gázolaj-beszállítója
A finomítók az orosz olajat dolgozzák fel.
Volodimir Zelenszkij készen áll a találkozóra Vlagyimir Putyinnal bármilyen formátumban
Julija Szviridenko hangsúlyozta: Volodimir Zelenszkij akár kétoldalú, akár háromoldalú találkozóra is készen áll a béketárgyalások érdekében.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Washington is belátta, hogy az EU vezetői el akarják húzni az ukrajnai háborút”
A Fehér Házban egyre nagyobb a türelmetlenség az európai vezetőkkel szemben.
Putyin négynapos hivatalos látogatásra érkezett Kínába
A pekingi repülőtéren vörös szőnyeggel és díszőrséggel fogadták az orosz államfőt.
Kiderült, melyik ország Ukrajna legnagyobb gázolaj-beszállítója
A finomítók az orosz olajat dolgozzák fel.
Volodimir Zelenszkij készen áll a találkozóra Vlagyimir Putyinnal bármilyen formátumban
Julija Szviridenko hangsúlyozta: Volodimir Zelenszkij akár kétoldalú, akár háromoldalú találkozóra is készen áll a béketárgyalások érdekében.