Essexmigránstiltakozás

Fellángolt a menekültbotrány Essexben: utcai erőszakba torkollt a tüntetés

Három férfit vettek őrizetbe Essexben, miután erőszak tört ki egy tüntetésen, amely a menedékkérők elszállásolása ellen irányult az eppingi Bell Hotelnél. Az essexi rendőrség közlése szerint pénteken erőszakos rendzavarás, rendőr elleni támadás és ittas vezetés gyanújával tartóztatták le őket.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 6:35
A rendőrök biztosítják a területet a Bell Hotel előtt Fotó: CARLOS JASSO Forrás: AFP
A tiltakozás egybeesett annak a jogi eljárásnak az eredményével, amelynek nyomán a kormány sikeresen hatályon kívül helyeztette az ideiglenes végzést, ami megakadályozta volna, hogy menedékkérőket szállásoljanak el a hotelben. A Belügyminisztérium szerint a bírósági döntés „megakadályozza a káoszt”. 

Essexben erőszak tört ki egy tüntetésen, amely a menedékkérők elszállásolása ellen irányult (Fotó: CARLOS JASSO / AFP)
Essexben erőszak tört ki egy tüntetésen, amely a menedékkérők elszállásolása ellen irányult (Fotó: CARLOS JASSO / AFP)

A fellebbviteli bíróság döntése ellenére azonban legalább 13 önkormányzat fontolgatja, hogy jogi lépéseket tesz a területén lévő szállodák menedékkérők elhelyezésére való felhasználása ellen 

– írja a The Times.

Szombaton több városban is tüntetésekre és ellentüntetésekre készülnek, többek között Braintree-ben, Lutonban, Nottinghamben, Portsmouthban, Stockportban és Barryben.

A helyi Fellebbviteli Bíróság három bírája pénteken úgy ítélte meg, hogy a bíróság ideiglenes végzése „elvileg komoly hibákat tartalmazott”, ezért kimondták: a szálloda továbbra is használható migránsok elszállásolására. 

A konzervatívok vezetője, Kemi Badenoch ugyanakkor arra buzdította a migránsszállodákkal szemben hasonló végzéseket kérő tory képviselőket, hogy a döntés ellenére is „folytassák a harcot”.

„A helyi közösségeknek nem kell megfizetniük a Munkáspárt teljes kudarcának árát az illegális bevándorlás terén” – jelentette ki Kemi Badenoch. Szerinte Keir Starmer bebizonyította, hogy az illegális bevándorlók jogait a brit emberek jogai elé helyezi, miközben azok csak biztonságban szeretnének élni városaikban és közösségeikben.

A Reform UK vezetője, Nigel Farage szintén bírálta a döntést, azt állítva: 

Starmer alatt az illegális bevándorlóknak több joguk van, mint a brit embereknek.

Eppingben a jogi „csata még nem ért véget” – mondta Ken Williamson, az Epping Forest kerületi tanácsosa, aki mély csalódottságát fejezte ki az ítélet miatt, de jelezte: az ügy akár a Legfelsőbb Bíróságon is folytatódhat. 

Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Essexben hetek óta tartanak a tiltakozások, miután a Bell Hotelben elszállásolt egyik menedékkérőt egy tinédzser lány szexuális zaklatásával vádolták meg. A férfi tagadja a vádat.

Az essexi rendőrség pénteken olyan rendőrségi intézkedést rendelt el, amely kötelezte a tüntetőket a terület elhagyására, valamint egy másikat, amely megtiltotta az arc eltakarását. Később újabb oszlatási határozatot hoztak, amely szombat reggelig volt érvényben.

A döntésre reagálva Dame Angela Eagle belügyminiszter kijelentette: a kormány elkötelezett amellett, hogy a parlament jelenlegi ciklusának végéig minden menekültügyi szállodát bezárjon. Ugyanakkor hozzátette, hogy fellebbeztek a bíróság döntése ellen, hogy a szállodák használatát „ellenőrzött és rendezett módon” szüntethessék meg.

Borítókép: A rendőrök biztosítják a területet a Bell Hotel előtt (AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

