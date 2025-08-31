UkrajnaIndiarekordmennyiségNaftoRynokgázolaj

Kiderült, melyik ország Ukrajna legnagyobb gázolaj-beszállítója

India Ukrajna legnagyobb gázolaj-beszállítójává vált júliusban, az ország a teljes import 15,5 százalékát adta, miközben az Egyesült Államok Donald Trump vezetésével vámháborút folytat Újdelhi ellen az orosz olajvásárlások miatt. Az indiai finomítók az orosz olajat dolgozzák fel, hogy üzemanyagot biztosítsanak a háború sújtotta Ukrajnának.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 7:23
Képünk illusztráció Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

India júliusban Ukrajna legnagyobb gázolaj-beszállítójává vált, a NaftoRynok, kijevi olajpiaci elemző cég adatai szerint az indiai szállítmányok napi átlagban 2 700 tonnát tettek ki, ami a havi import 15,5 százaléka – írja az Origo.

Júliusban India 83 000 tonna dízelt szállított Ukrajnának, szemben a 2024. júliusi mindössze 1,9 százalékos részesedéssel – tájékoztatott a WION.

A lap úgy fogalmaz, hogy a növekedés politikailag érzékeny időszakban történt. Washington nemrég 50 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra, hivatkozva arra, hogy Újdelhi továbbra is kedvezményes orosz nyersolajat vásárol, ami állítólag „finanszírozza” Oroszország háborúját Ukrajnában. 

Ugyanakkor az indiai finomítók, amelyek az orosz olajat dolgozzák fel, most az ukrán háborús gazdaság számára biztosítanak üzemanyagot.

A NaftoRynok szerint az indiai dízel több csatornán keresztül érkezik Ukrajnába. Jelentős részét Románián keresztül szállítják, a Duna menti kikötőkbe érkezik. A másik útvonal a törökországi Marmara Ereglisi terminálon keresztül vezet, amelyet az OPET üzemeltet, és a részleges szankciók ellenére is működik.

Az év első hét hónapjában India az ukrán dízelimport 10,2 százalékát biztosította, szemben a tavalyi 1,9 százalékkal. Ezzel arányában megelőzött több európai exportőrt, bár a mennyiségek még mindig kisebbek, mint Görögország és Törökország esetében. Júliusban azonban India részesedése alapján egyértelműen az élre került.

Más országok továbbra is kulcsszerepet játszanak az importban. Szlovákia nagyobb mennyiséget szállított, mint Görögország és Törökország együtt, míg Lengyelországból és a litván Orlen Csoporttól származó dízel körülbelül 20 százalékát tette ki a havi importnak. 

A svéd Preem finomítókból származó üzemanyag, Lengyelországon és Dánián keresztül szállítva, rekordmennyiségben érkezett Ukrajnába az orosz teljes körű invázió kezdete óta, a júliusi ukrán dízelimport 4 százalékát biztosítva.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Magyar Péter közéleti koporsójába a legjobb cimborája verte be az utolsó szöget

Felhévizy Félix avatarja

Vége a dalnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu