Kiderült, melyik ország Ukrajna legnagyobb gázolaj-beszállítója

India júliusban Ukrajna legnagyobb gázolaj-beszállítójává vált, a NaftoRynok, kijevi olajpiaci elemző cég adatai szerint az indiai szállítmányok napi átlagban 2 700 tonnát tettek ki, ami a havi import 15,5 százaléka – írja az Origo.

Júliusban India 83 000 tonna dízelt szállított Ukrajnának, szemben a 2024. júliusi mindössze 1,9 százalékos részesedéssel – tájékoztatott a WION.

A lap úgy fogalmaz, hogy a növekedés politikailag érzékeny időszakban történt. Washington nemrég 50 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra, hivatkozva arra, hogy Újdelhi továbbra is kedvezményes orosz nyersolajat vásárol, ami állítólag „finanszírozza” Oroszország háborúját Ukrajnában.

Ugyanakkor az indiai finomítók, amelyek az orosz olajat dolgozzák fel, most az ukrán háborús gazdaság számára biztosítanak üzemanyagot.