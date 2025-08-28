Meglepő helyről kapott támogatást Magyarország családpolitikája

A migráció miatt fuldoklik Európa, eközben továbbra is erőlteti a migrációs paktumot Brüsszel. Sőt, olyan elképesztő állítások hangoznak el, hogy Európa gazdaságának szüksége van migránsokra a növekedéshez. Nélkülük nem fog menni. Erről beszélt Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke is. Más vélemények szerint a kontinensnek nem bevándorlókra van szüksége, hanem babákra és innovációkra, hogy EU versenyképes maradjon. Magyarország példáját emlegetik Brüsszelben is.

Magyarország családpolitikája a pozitív példa Európában (Fotó: AFP)

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke nemrég azt állította, hogy Európa gazdaságának bevándorlókra van szüksége a növekedéshez. A Wyoming-i Federal Reserve éves szimpóziumán tartott beszédében Lagarde a külföldieket a munkaerőpiac megmentőiként ábrázolta egy öregedő kontinensen. Ez az állítás azonban vitatható, és figyelmen kívül hagyja a tömeges bevándorlás valódi költségeit, írja a Brussels Signal lapban megjelent véleménycikk szerzője.

Az igazság az, hogy Európa virágozhat tömeges bevándorlás nélkül is, amely csökkenti a béreket, megterheli a társadalmakat, és olyan pénzeket emészt fel, amelyeket jobban lehetne felhasználni a hazai születési ráták növelésére

– állítja a cikk szerzője.

Európa demográfiai kihívása valóban jelentős. Az Eurostat 2023-as adatai szerint a termékenységi ráta nem éri el a kellő szintet. Azonban a bevándorlás nem feltétlenül a legjobb megoldás erre a problémára.