„Választást kell nyerni, utána mindent lehet" – Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek

Meglepő helyről kapott támogatást Magyarország családpolitikája

Európa demográfiai kihívásaira a bevándorlás nem jelenti a megoldást – állítja egy brüsszeli véleménycikk. A szerző szerint a tömeges migráció inkább káros hatásokkal jár, csökkenti a béreket, megterheli a társadalmat, és elveszi a forrásokat a hazai családtámogatási politikáktól. Ehelyett az innovációra és a születési ráták növelésére kellene koncentrálni. Magyarország politikája a pozitív példa Európában.

Kozma Zoltán
2025. 08. 28. 11:49
Magyarországot dicséri a brüsszeli lap (Fotó: AFP)
A migráció miatt fuldoklik Európa, eközben továbbra is erőlteti a migrációs paktumot Brüsszel. Sőt, olyan elképesztő állítások hangoznak el, hogy Európa gazdaságának szüksége van migránsokra a növekedéshez. Nélkülük nem fog menni. Erről beszélt Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke is. Más vélemények szerint a kontinensnek nem bevándorlókra van szüksége, hanem babákra és innovációkra, hogy EU versenyképes maradjon. Magyarország példáját emlegetik Brüsszelben is.

Magyarország családpolitikája a pozitív példa Európában (Fotó: AFP)
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke nemrég azt állította, hogy Európa gazdaságának bevándorlókra van szüksége a növekedéshez. A Wyoming-i Federal Reserve éves szimpóziumán tartott beszédében Lagarde a külföldieket a munkaerőpiac megmentőiként ábrázolta egy öregedő kontinensen. Ez az állítás azonban vitatható, és figyelmen kívül hagyja a tömeges bevándorlás valódi költségeit, írja a Brussels Signal lapban megjelent véleménycikk szerzője.

Az igazság az, hogy Európa virágozhat tömeges bevándorlás nélkül is, amely csökkenti a béreket, megterheli a társadalmakat, és olyan pénzeket emészt fel, amelyeket jobban lehetne felhasználni a hazai születési ráták növelésére

 – állítja a cikk szerzője.

Európa demográfiai kihívása valóban jelentős. Az Eurostat 2023-as adatai szerint a termékenységi ráta nem éri el a kellő szintet. Azonban a bevándorlás nem feltétlenül a legjobb megoldás erre a problémára.

A migráció miatt csökkennek a bérek

A bevándorlás gazdasági előnyeit gyakran túlbecsülik a nyugati mainstream médiában. Egy 2024-es tanulmánya szerint a bevándorlás csak 0,2-0,7 százalékkal növeli az euróövezet GDP-jét 2030-ig – idézi a cikk. Emellett a bevándorlók átlagosan 30 százalékkal kevesebbet keresnek, mint a helyiek, ami lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy alacsonyabb béreket kínáljanak

A társadalmi költségek is gyorsan növekednek. Az IMF szerint 2022-ben az EU 18 milliárd eurót költött a bevándorlók integrációjára. Emellett a magas bevándorlású országokban a bűnözés is nőtt, például Svédországban „a magas bevándorlású területeken a bűnözés 12 százalékkal nőtt 2015 és 2020 között”. Mint arról a lapunknak nyilatkozó szakértő kiemelte: A svéd bűnüldöző szervek tudása nem elegendő arra, hogy megállítsák a bűnbandák tevékenységét, amelyre a megoldás az érintett családok kiutasítása lenne.

Svédországban a bűnelkövetők 98 százaléka bevándorló vagy azok leszármazottja. Ez azt jelenti, hogy nélkülük a skandináv országban szinte ismeretlen lenne a bűnözés. A svéd társadalom azelőtt, hogy ilyen döbbenetes számban engedett be migránsokat az országba, biztonsági szempontból egy nagyon kiegyensúlyozott társadalom volt.

– mondta el lapunknak Földi László titkosszolgálati szakértő.

Magyarország jár a jó úton

A cikk szerint ez a 18 milliárd euró jobban felhasználható lenne Európa alapvető problémájának, az alacsony születési rátának a kezelésére. 

A brüsszeli lap Magyarországra hivatkozik pozitív példaként. Mint írják hazánk családpolitikája, az adókedvezmények, a gyermekgondozási támogatások javítanak a helyzeten.

A szerző emellett azt javasolja, hogy Európa kövesse Japán példáját, amely alacsony termékenységi ráta és minimális bevándorlás mellett is évi 1,5 százalékos növekedést ér el a robotika és a képzés révén. Kijelenthető tehát, hogy Európának innovációra és gyermekekre van szüksége. A szerző szerint az európai vezetőknek bízniuk kell saját polgáraikban és őket kell támogatniuk a külföldiekkel szemben.

A véleménycikk erősen kritizálja Lagarde és más nyugati elit véleményét a bevándorlással kapcsolatban.

 A nyugati elitek bevándorlásmániája kettős mércéről árulkodik. Nyitott határokat hirdetnek, miközben figyelmen kívül hagyják a hazai munkavállalókat

 – állítja a szerző.

A hivatalos születési arányszámok számos országban minden idők legalacsonyabb szintjét érték el: az Egyesült Királyságban a Nemzeti Statisztikai Hivatal szerint a termékenységi ráta 1,44 gyermek nőnként, míg az Egyesült Államokban ez az érték 1,6. Egyes ázsiai országokban, például Japánban és Dél-Koreában ezek az arányok 1,2, illetve 0,75.

A Financial Times eközben arról számolt be, hogy a magas megélhetési költségek miatt a nyugati országokban a gyermekvállalás sokak számára egyre inkább luxusnak számít. 

A legtöbb dolgozó szülő számára, különösen a városokban élők számára, már egyetlen gyermek kényelmes felnevelése is komoly gazdasági számítás, amely jelentős pénzügyi stabilitást igényel

 – mondja Eliza Filby, egy a téma kapcsán megjelent könyv szerzője.

A cikkre reagálva Orbán Balázs úgy fogalmazott a közösségi oldalán: Magyarország ezzel szemben olyan családtámogatási rendszert működtet, amely többféle eszközzel próbálja csökkenteni a gyermekvállalás anyagi terheit. 

Idetartozik például a 30 év alatti, illetve a két- és többgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége, a családi adókedvezmény fokozatos emelése, a babaváró hitel, valamint a csok plusz és a falusi csok lakhatási támogatások. A nagycsaládosok helyzetét tovább enyhítik a jelzáloghitel- és diákhitel-elengedések, a földgázárkedvezmény, az ingyenes tankönyv és bölcsődei ellátás, a kedvezményes iskolai étkeztetés, illetve a közösségi közlekedéshez kapcsolódó utazási kedvezmények.

A magyar modell tehát arra törekszik, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen aránytalan anyagi terhet, hanem kiszámítható, elérhető döntés lehessen minden magyar család számára – zárta sorait a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: Magyarországot dicséri a brüsszeli lap (Fotó: AFP)

