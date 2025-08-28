Meglepő helyről kapott támogatást Magyarország családpolitikája

A migráció miatt fuldoklik Európa, eközben továbbra is erőlteti a migrációs paktumot Brüsszel. Sőt, olyan elképesztő állítások hangoznak el, hogy Európa gazdaságának szüksége van migránsokra a növekedéshez. Nélkülük nem fog menni. Erről beszélt Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke is. Más vélemények szerint a kontinensnek nem bevándorlókra van szüksége, hanem babákra és innovációkra, hogy EU versenyképes maradjon. Magyarország példáját emlegetik Brüsszelben is.
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke nemrég azt állította, hogy Európa gazdaságának bevándorlókra van szüksége a növekedéshez. A Wyoming-i Federal Reserve éves szimpóziumán tartott beszédében Lagarde a külföldieket a munkaerőpiac megmentőiként ábrázolta egy öregedő kontinensen. Ez az állítás azonban vitatható, és figyelmen kívül hagyja a tömeges bevándorlás valódi költségeit, írja a Brussels Signal lapban megjelent véleménycikk szerzője.
Az igazság az, hogy Európa virágozhat tömeges bevándorlás nélkül is, amely csökkenti a béreket, megterheli a társadalmakat, és olyan pénzeket emészt fel, amelyeket jobban lehetne felhasználni a hazai születési ráták növelésére
– állítja a cikk szerzője.
Európa demográfiai kihívása valóban jelentős. Az Eurostat 2023-as adatai szerint a termékenységi ráta nem éri el a kellő szintet. Azonban a bevándorlás nem feltétlenül a legjobb megoldás erre a problémára.