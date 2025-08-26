Civilizációs válsággal fenyeget a téves európai migrációs politika

Nem csupán arról van szó, hogy Európai Unió egészének demokratikus működését komoly veszély fenyegeti a párhuzamos jogrendszerek megjelenésével, aláásva ezzel mind a tagállamok közötti kölcsönös igazságügyi együttműködést, mind pedig az európai állampolgárok bíráskodásba vetett bizalmát.

Az EU brüsszeli székháza (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

A valódi probléma az eset hátterében álló európai migrációs politika több mint egy évtized óta tartó látványos kudarca, amely, miközben Magyarországra immáron a hatszázmillió euró összeget is meghaladó mértékű pénzbírságot ró, az európai civilizáció és önrendelkezés felszámolásával fenyeget.

Petri Bernadett, a XXI. Század Intézet kutatójának elemzése az Európai Unió migrációs politikájának közrendi hatásait tekintette át az osztrák bíróság iszlám jog alapján hozott ítélete kapcsán.

Az iszlám jog alapján ítélt a bécsi bíróság

A Bécsi Tartományi Bíróság néhány héttel ezelőtt helybenhagyott egy magánjogi választottbírósági (Schiedsgericht) döntést, amelyben a körülbelül 320 ezer eurós követelést a felperes kifejezetten az iszlám jogra, a saríára alapította. A bíróság úgy foglalt állást, hogy nem szükséges megvizsgálnia, mely iszlám jogi szabályokat alkalmazták a kérelmezők az ügyben, ehelyett csak azt kell ellenőriznie, hogy az eredmény nem ütközik-e az osztrák alapértékekbe, a tulajdonjogokra vonatkozó iszlám jogi rendelkezések pedig választott jogként kiköthetők.

Az Osztrák Legfelsőbb Bíróság a múltban már megerősítette, hogy bizonyos esetekben az iszlám jog szabályai alkalmazhatók Ausztriában, az ítéletet elsősorban a jelentős iszlám társadalmi jelenléttel indokolta. Pedig nem először kerül napirendre a kérdés, hogy a saría jog alkalmazása mennyiben összeegyeztethető az európai normarendszerrel. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) már 2003-ban, a Refah Partisi kontra Törökország ügyben kimondta: a saría alapú jogrend bevezetése összeegyeztethetetlen az Emberi Jogok Európai Egyezményével, mert szükségszerűen sérti a demokrácia alapelveit és diszkriminatív következményekkel jár. Ez az ítélet máig mérföldkőnek számít, és egyértelművé tette: az iszlám jogrendszere nem élvezhet elsőbbséget az állami törvényhozás felett.