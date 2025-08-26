Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

Orbán Viktorharcosok klubjaMerzMagyarország

Orbán Viktor: Az európai gazdaság a vesztébe rohan

A német kancellár történelmi beszédet mondott Osnabrückben, ami segít jobban átlátni, hogy az Európai Unió mennyire katasztrofális helyzetben van. Orbán Viktor új bejegyzést osztott meg a témában a Harcosok Klubjában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 13:01
Orbán Viktor a Harcosok órájában
Orbán Viktor a Harcosok órájában Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Harcosok Klubjában azt írta, hogy az Európai Központi Bank korábbi elnöke, Mario Draghi után már a második halálosan komoly figyelmeztetés hangzott el arról, hogy az európai gazdaság a vesztébe rohan. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor üzent a harcosoknak
Fotó: Facebook

 

A német kancellár beszéde mindent visszaigazol, amit az elmúlt tizenöt évben mi, magyarok a gazdaságban csináltunk. A nyugati jóléti állam becsődölt, ezért helyes volt 2010-ben átállnunk a munkaalapú gazdaságra

– írta a kormányfő, aki szerint helyes volt több lábra állni, és megindítani a keleti nyitást. Helyes volt befogadni a legfejlettebb kínai technológiát, helyes volt Európa élére állni az elektromobilitásban, helyes volt fenntartani a gazdasági együttműködést Oroszországgal, helyes volt kitartani az olcsó orosz energiaforrások mellett, és helyes volt támogatni Donald Trumpot a migráció ellen és a béke mellett.

Mi már megcsináltuk azt a strukturális gazdasági váltást, amihez a németek most kezdenek hozzá. Az ő perspektívájuk a válságkezelés. A mi perspektívánk az országépítés: adóforradalom, saját otthon, tízéves fejlesztési terv. Micsoda különbség! Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!

– zárta sorait a miniszterelnök.

Orbán Viktor egy videót is megosztott

A német kancellár történelmi beszédet mondott Osnabrückben. Ha tisztán akarja látni az Európai Unió katasztrofális helyzetét, nézze meg a videót:

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Merz pálfordulása lehet már későn jött.

Borítókép: Orbán Viktor a Harcosok órájában (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu