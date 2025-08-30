NATO-gépek emelkedtek a levegőbe az orosz támadás hírére + videó

Oroszország az éjszaka során nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen, amelyben nukleáris fegyver hordozására is alkalmas Tu–95MS és Tu–160 típusú stratégiai bombázókat is bevetett. A támadásokra reagálva Lengyelország és más NATO-tagállamok vadászgépeket emeltek a levegőbe a határ térségében - írta meg a Daily Mail. Az orosz támadásban több tucat Iszkander-M és Iszkander-K rakétát, Kalibr, H–59 és H–101 típusú cirkálórakétát, valamint több száz iráni gyártmányú Sahéd drónt indítottak.

Tu–95MS gépek is részt vettek az éjszakai orosz támadásban (illusztráció) Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

A lengyel fegyveres erők közleménye szerint minden rendelkezésre álló erőt és eszközt riadóztattak, a vadászgéppárok felszálltak, a légvédelem és a radarhálózat pedig maximális készültségbe került.

Az ukrán hatóságok szerint a támadás Kijevet, Dnyiprót, Zaporizzsját és Lutcskot érte legsúlyosabban. A Dnyipropetrovszk régióban a légvédelem legalább 20 sahéd drónt semmisített meg, ugyanakkor több robbanás is történt a városban és környékén. Kijevben szintén légiriadók voltak egész éjjel, a helyi beszámolók szerint kritikus energetikai létesítmények sérültek meg. Zaporizsijában több lakónegyedben keletkeztek károk, civilek is megsérültek. Korábban az éjszakai támadásról beszáltumk lapunkban.

Orosz támadás

Az LB.ua összefoglalója szerint „augusztus 30-ra virradóra több mint 170 fegyveres összecsapás történt a frontvonalakon, miközben az ország hátországát is súlyos légicsapások érték.” Az ukrán hadsereg válaszul célzott támadásokat hajtott végre oroszországi olajfinomítók és egy vegyi üzem ellen, ezzel gyengítve Moszkva logisztikai és utánpótlási képességeit.

A NATO közölte: figyelemmel kíséri az orosz–ukrán háború alakulását, és kész minden szükséges intézkedést megtenni tagállamai légterének védelmében.

Borítókép: Orosz Tupoljev Tu-95MS bombázógépek repülnek a győzelem napján tartott katonai parádén, amellyel a náci Németország felett aratott győzelmet ünneplik (fotó: AFP)