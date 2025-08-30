Halálos éjszaka Ukrajnában: rakéták és drónok csaptak le + videó

Lengyelország a támadás nyomán vadászgépeket is bevetett, a légvédelmi és radarfelderítő rendszereket pedig a legmagasabb készültségbe helyezték.

Az intézkedések célja a biztonság garantálása azon területeken, amelyek az érintett övezetekkel határosak

– közölte a Lengyel Fegyveres Erők operatív parancsnoksága.

🇺🇦 In Zaporizhzhia, Russian attacks killed one person and injured 22 others, including three children, — Regional Administration.

💥 At least 12 strikes hit the city. Private houses were destroyed, apartment buildings, cafes, auto service centers, and an industrial facility were… pic.twitter.com/DBygg0k2Wc — Благодійний фонд Привид (@Bf_ghost_ua) August 30, 2025

Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, augusztus 28-án éjjel Oroszország támadást indított Ukrajna ellen, melyben főként Kijev volt érintett. Az ukránok közel 600 drónt és 31 rakétát vetettek be. A főváros hét kerületében regisztrálták a támadások következményeit. A Darnyckij kerületben közvetlen találat ért egy ötemeletes épületet, amelynek egyik bejárata megsemmisült.