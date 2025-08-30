Zaporizzsjatámadásorosz-ukrán háború

Halálos éjszaka Ukrajnában: rakéták és drónok csaptak le + videó

Két ötemeletes házat és öt magánlakást ért találat Zaporizzsjában. A támadás halálos áldozatot követelt, és több sérült is van. Ukrajna több területén, Dnyipropetrovszkban és Pavlohradban is támadásokat jelentettek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 8:52
Fotó: KIRILL CHUBOTIN Forrás: NurPhoto
Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye katonai adminisztrációjának vezetője közölte: augusztus 30-án éjjel az ellenség legalább tizenkét csapást mért a városra – először „Shahed”-drónokkal, majd rakétákkal. A támadások nyomán több utcában megszűnt az áramszolgáltatás, és több kerületben tüzek keletkeztek – írja az Origo.

Ukrajnában rakéták és drónok pusztítottak (Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto)
Ukrajnában rakéták és drónok pusztítottak (Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto)

A mentők jelentése szerint két ötemeletes házat és öt magánlakást ért találat, emellett ipari létesítmények is megrongálódtak.

A hatóságok közlése szerint egy ember meghalt, hatot a tűzoltóknak sikerült kimenekíteni. 

Dnyipro és Pavlohrad is heves támadások célpontjává vált – közölte Szerhij Liszak, az OVA vezetője. Több robbanást is hallani lehetett – írta a News.liga.net.

Lengyelország a támadás nyomán vadászgépeket is bevetett, a légvédelmi és radarfelderítő rendszereket pedig a legmagasabb készültségbe helyezték.

Az intézkedések célja a biztonság garantálása azon területeken, amelyek az érintett övezetekkel határosak

– közölte a Lengyel Fegyveres Erők operatív parancsnoksága.

Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, augusztus 28-án éjjel Oroszország támadást indított Ukrajna ellen, melyben főként Kijev volt érintett. Az ukránok közel 600 drónt és 31 rakétát vetettek be. A főváros hét kerületében regisztrálták a támadások következményeit. A Darnyckij kerületben közvetlen találat ért egy ötemeletes épületet, amelynek egyik bejárata megsemmisült.

Borítókép: orosz-ukrán háború (AFP)

