Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye katonai adminisztrációjának vezetője közölte: augusztus 30-án éjjel az ellenség legalább tizenkét csapást mért a városra – először „Shahed”-drónokkal, majd rakétákkal. A támadások nyomán több utcában megszűnt az áramszolgáltatás, és több kerületben tüzek keletkeztek – írja az Origo.
Halálos éjszaka Ukrajnában: rakéták és drónok csaptak le + videó
Két ötemeletes házat és öt magánlakást ért találat Zaporizzsjában. A támadás halálos áldozatot követelt, és több sérült is van. Ukrajna több területén, Dnyipropetrovszkban és Pavlohradban is támadásokat jelentettek.
A mentők jelentése szerint két ötemeletes házat és öt magánlakást ért találat, emellett ipari létesítmények is megrongálódtak.
A hatóságok közlése szerint egy ember meghalt, hatot a tűzoltóknak sikerült kimenekíteni.
Dnyipro és Pavlohrad is heves támadások célpontjává vált – közölte Szerhij Liszak, az OVA vezetője. Több robbanást is hallani lehetett – írta a News.liga.net.
Lengyelország a támadás nyomán vadászgépeket is bevetett, a légvédelmi és radarfelderítő rendszereket pedig a legmagasabb készültségbe helyezték.
Az intézkedések célja a biztonság garantálása azon területeken, amelyek az érintett övezetekkel határosak
– közölte a Lengyel Fegyveres Erők operatív parancsnoksága.
Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, augusztus 28-án éjjel Oroszország támadást indított Ukrajna ellen, melyben főként Kijev volt érintett. Az ukránok közel 600 drónt és 31 rakétát vetettek be. A főváros hét kerületében regisztrálták a támadások következményeit. A Darnyckij kerületben közvetlen találat ért egy ötemeletes épületet, amelynek egyik bejárata megsemmisült.
Borítókép: orosz-ukrán háború (AFP)
