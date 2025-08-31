Veszélyben lehet a Putyin–Zelenszkij-csúcs?

Kész segíteni Európának az orosz–ukrán háború lezárásában – erősítette meg Donald Trump amerikai elnök a Daily Callernek adott exkluzív interjújában.
Az egyórás beszélgetés során Trump kifejtette, hogy bár nem kíván amerikai katonákat küldeni Ukrajnába, a légi támogatást lehetséges opciónak tartja.
Ha meg tudnám állítani a heti öt-hétezer fiatal halálát azzal, hogy néha-néha repülőgépek keringenek a levegőben, akkor megtenném – fogalmazott az elnök.
Trump reagált azokra a felvetésekre is, amelyek szerint a további amerikai szerepvállalás ellentétes lenne az „Amerika az első” politikával. Hangsúlyozta, hogy jelenleg az Egyesült Államok nem költ pénzt közvetlenül a háborúra, hanem felszerelést ad el a NATO-nak, ami jelentős különbség a korábbi gyakorlathoz képest.