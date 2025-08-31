TrumpUkrajnaorosz-ukrán háború

Veszélyben lehet a Putyin–Zelenszkij-csúcs?

Kétséges a Putyin–Zelenszkij-csúcs létrejötte az amerikai elnök szerint. Donald Trump ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kész segíteni Európának a konfliktus lezárásában.

2025. 08. 31. 10:16
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Kész segíteni Európának az orosz–ukrán háború lezárásában – erősítette meg Donald Trump amerikai elnök a Daily Callernek adott exkluzív interjújában.

Trump szerint valószínűleg háromoldalú találkozóra kerül majd sor az orosz és az ukrán elnökkel
Trump szerint valószínűleg háromoldalú találkozóra kerül majd sor az orosz és az ukrán elnökkel (Fotó: AFP)

Az egyórás beszélgetés során Trump kifejtette, hogy bár nem kíván amerikai katonákat küldeni Ukrajnába, a légi támogatást lehetséges opciónak tartja.

Ha meg tudnám állítani a heti öt-hétezer fiatal halálát azzal, hogy néha-néha repülőgépek keringenek a levegőben, akkor megtenném – fogalmazott az elnök.

Trump reagált azokra a felvetésekre is, amelyek szerint a további amerikai szerepvállalás ellentétes lenne az „Amerika az első” politikával. Hangsúlyozta, hogy jelenleg az Egyesült Államok nem költ pénzt közvetlenül a háborúra, hanem felszerelést ad el a NATO-nak, ami jelentős különbség a korábbi gyakorlathoz képest.

Az interjúban Trump utalt arra is, hogy korábban sikeresen oldott meg évtizedes konfliktusokat, de az ukrán helyzetet különösen nehéznek ítéli. A Putyin–Zelenszkij-csúcs kapcsán megjegyezte, hogy a kétoldalú találkozó létrejöttét valószínűtlennek tartja, egy háromoldalú találkozóra azonban sor kerülhet. Az amerikai elnök szerint szerint „két ember kell a tangóhoz”, vagyis a találkozó megszervezése Putyinon és Zelenszkijen múlik.

Néha hagyni kell, hogy az emberek egy ideig harcoljanak, mielőtt meg tudod őket állítani

– mondta mondta az amerikai elnök, utalva arra, hogy a konfliktus szereplői talán még nem állnak készen a békére.

Trump korábban kizárta amerikai szárazföldi csapatok bevetését Ukrajnában, de a légi támogatást továbbra is lehetséges opciónak tartja az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák részeként.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

