Veszélyben lehet a Putyin–Zelenszkij-csúcs?

Az interjúban Trump utalt arra is, hogy korábban sikeresen oldott meg évtizedes konfliktusokat, de az ukrán helyzetet különösen nehéznek ítéli. A Putyin–Zelenszkij-csúcs kapcsán megjegyezte, hogy a kétoldalú találkozó létrejöttét valószínűtlennek tartja, egy háromoldalú találkozóra azonban sor kerülhet. Az amerikai elnök szerint szerint „két ember kell a tangóhoz”, vagyis a találkozó megszervezése Putyinon és Zelenszkijen múlik.

Néha hagyni kell, hogy az emberek egy ideig harcoljanak, mielőtt meg tudod őket állítani

– mondta mondta az amerikai elnök, utalva arra, hogy a konfliktus szereplői talán még nem állnak készen a békére.