Összeomlik a német baloldal: toronymagasan vezet az AfD

Tizenkilenc ponttal magasabb eredményt ért el az AfD, mint a legutóbbi, 2022 februárjában készült felmérésben. Az AfD ezzel egyértelműen megelőzi a CDU-t (Kereszténydemokrata Unió), amely 27 százalékon áll, ami hat pontos visszaesést jelent. A harmadik helyen a Baloldal áll 13 százalékkal. Az SPD (Német Szociáldemokrata Párt) támogatottsága hét százalékra esett vissza, ami kilencpontos csökkenés. Az újonnan alapított Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) most először szerepelt a szász-anhalt-i felmérésben, és hat százalékot ért el. A Zöldek (három százalék) és az FDP (Szabad Demokrata Párt) nem érték el az ötszázalékos küszöböt, így nem kerülnének be a tartományi parlamentbe. Az egyéb pártok aránya öt százalék (–9).

Az AfD (Alternatíva Németországért) minden korábbinál magasabb támogatottságot ért el (Fotó: JAN-PHILIPP STROBEL / DPA)