Tizenkilenc ponttal magasabb eredményt ért el az AfD, mint a legutóbbi, 2022 februárjában készült felmérésben. Az AfD ezzel egyértelműen megelőzi a CDU-t (Kereszténydemokrata Unió), amely 27 százalékon áll, ami hat pontos visszaesést jelent. A harmadik helyen a Baloldal áll 13 százalékkal. Az SPD (Német Szociáldemokrata Párt) támogatottsága hét százalékra esett vissza, ami kilencpontos csökkenés. Az újonnan alapított Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) most először szerepelt a szász-anhalt-i felmérésben, és hat százalékot ért el. A Zöldek (három százalék) és az FDP (Szabad Demokrata Párt) nem érték el az ötszázalékos küszöböt, így nem kerülnének be a tartományi parlamentbe. Az egyéb pártok aránya öt százalék (–9).
Összeomlik a német baloldal: toronymagasan vezet az AfD
Egy évvel a szász-anhalti tartományi választások előtt az AfD (Alternatíva Németországért) minden korábbinál magasabb támogatottságot ért el: az Infratest dimap intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint, amelyet a Magdeburger Volksstimme, a Mitteldeutsche Zeitung és az MDR (Közép-német Rádió és Televízió) megbízásából készítettek. Az AfD támogatottsága elérte a 39 százalékot.
Összehasonlításképpen az Exxpress kiemelte: a 2021 júniusában tartott tartományi választáson még a CDU bizonyult a legerősebb pártnak 37,1 százalékkal, míg az AfD 20,8 százalékot ért el. Azóta Reiner Haseloff (71, CDU) miniszterelnök bejelentette, hogy 2026-ban visszavonul. Utódjául a CDU tartományi vezetőjét és gazdasági miniszterét, Sven Schulze-t (46) javasolta. A párt november 1-jén dönt a végleges listavezető személyéről.
Borítókép: AfD gyűlés Németországban (AFP)
