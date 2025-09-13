Aggódhat a két szuperhatalom, Amerika bemutatta új bombázóját

„A második B–21 Raider megérkezésével a repülési tesztprogramunk jelentős lendületet kapott” – mondta Troy Meink, az amerikai légierő minisztere. Hozzátette, hogy mostantól megkezdhetik a fegyverrendszerek és a különböző missziós berendezések integrálását is, míg eddig a próbák főként a gép alapvető teljesítményének ellenőrzésére korlátozódtak – számolt be az Origo.
Az amerikai légierő csütörtökön bejelentette, hogy Kaliforniában sikeresen lezajlott a második B–21 Raider bombázó első repülése. A washingtoni tisztviselők mérföldkőnek tekintik az eseményt, mivel ez felgyorsítja az Egyesült Államok több mint harminc év után megalkotott első új, nagy hatótávolságú bombázójának tesztelési programját.
A Northrop Grumman által gyártott B–21 a világ első hatodik generációs bombázója, amely egyaránt képes lesz nukleáris és hagyományos fegyverek hordozására.
Lopakodó kialakítása lehetővé teszi, hogy mélyen behatoljon ellenséges területekre, és megpróbálja kijátszani a Kína, Oroszország és más riválisok által egyre fejlettebb légvédelmi rendszereket.
Az új típus a korábbi amerikai stratégiai bombázók – a hidegháborús B–52 Stratofortress, a szuperszonikus B–1 Lancer és a lopakodó B–2 Spirit – sorát viszi tovább.
A B–2 Spirittel ellentétben – amelynek darabonkénti ára mintegy 2 milliárd dollár volt, és végül mindössze 21 gép készült belőle – a B–21 Raidernél körülbelül 800 millió dolláros egységköltséget céloztak meg.
Az új bombázót nyitott rendszerarchitektúrával tervezték, hogy a jövőben könnyebb legyen a technológiai fejlesztések és frissítések beépítése.
A légierő vezetői szerint a hadrendbe állítás után legalább száz B–21 beszerzését tervezik.
Ezek a gépek a jövőben a 76 darabra modernizált B–52 Stratofortress flottával együtt alkotják majd az amerikai stratégiai bombázóerők gerincét.
A tisztviselők a B–21 Raiderrel kapcsolatos legtöbb részletet továbbra is titokban tartják, így például azt is, mikorra várható az első harci bevethetőség. A légierő annyit közölt, hogy a bombázó a tervek szerint legkorábban a 2030-as évek elején állhat szolgálatba – írja a Fox News.
A múlt legendái
Az amerikai stratégiai bombázóprogramok története így nemcsak a jövő B–21 Raiderében, hanem a múlt legendás gépeiben is folytatódik, amelyek közül a B–2 Spirit és a B–52 Stratofortress egyaránt meghatározta és formálta a hidegháború utáni évtizedek légierő-fejlesztéseit.
B–2 Spirit
Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a B–2 Spirit története még a hidegháború utolsó évtizedeire vezethető vissza. Az 1970-es évek közepén az amerikai hadvezetés olyan új stratégiai bombázó kifejlesztését tűzte ki célul, amely a korábbi típusoknál lényegesen nagyobb bombaterhet – köztük termonukleáris és precíziós fegyvereket – tud eljuttatni minden addiginál nagyobb távolságra, miközben a korszerű légvédelmi rendszerekkel szemben is kiemelkedő védettséget biztosít. A hidegháború logikája szerint az új szuperbombázó elsődleges potenciális célterülete a Szovjetunió lett volna.
B–52 Stratofortress
Korábbi anyagainkban bemutattuk a Boeing B-52 Stratofortress stratégiai nehézbombázót is. Az Egyesült Államok az 1950-es évek elején fejlesztette ki, és 1955-ben állították hadrendbe. A típus máig szolgálatban van: a 744 legyártott példány közül 74 modernizált B-52H maradt aktív, amelyeket a tervek szerint akár 2050-ig is használhatnak. Nyolc sugárhajtóműve nagy hatótávolságot és jelentős szolgálati csúcsmagasságot biztosít, ami lehetővé teszi, hogy interkontinentális repüléseket hajtson végre utántöltés nélkül is. Fegyverzete rendkívül sokoldalú, a nukleáris bombáktól a hagyományos rakétákig és precíziós eszközökig terjed, miközben korszerű elektronikai és zavaró rendszerekkel látták el. Több mint hat évtizedes karrierje során bevetették többek között Vietnámban, az Öböl-háborúban, Koszovóban és Afganisztánban, bizonyítva, hogy a típus a mai napig kulcsszereplője az amerikai stratégiai légierőnek.
Borítókép: B–21 Raider bombázó (Fotó: AFP)
