Aggódhat a két szuperhatalom, Amerika bemutatta új bombázóját

A Northrop Grumman által gyártott B–21 a világ első hatodik generációs bombázója, amely egyaránt képes lesz nukleáris és hagyományos fegyverek hordozására.

Lopakodó kialakítása lehetővé teszi, hogy mélyen behatoljon ellenséges területekre, és megpróbálja kijátszani a Kína, Oroszország és más riválisok által egyre fejlettebb légvédelmi rendszereket.

Az új típus a korábbi amerikai stratégiai bombázók – a hidegháborús B–52 Stratofortress, a szuperszonikus B–1 Lancer és a lopakodó B–2 Spirit – sorát viszi tovább.

A B–2 Spirittel ellentétben – amelynek darabonkénti ára mintegy 2 milliárd dollár volt, és végül mindössze 21 gép készült belőle – a B–21 Raidernél körülbelül 800 millió dolláros egységköltséget céloztak meg.

Az új bombázót nyitott rendszerarchitektúrával tervezték, hogy a jövőben könnyebb legyen a technológiai fejlesztések és frissítések beépítése.

A légierő vezetői szerint a hadrendbe állítás után legalább száz B–21 beszerzését tervezik.

Ezek a gépek a jövőben a 76 darabra modernizált B–52 Stratofortress flottával együtt alkotják majd az amerikai stratégiai bombázóerők gerincét.

A tisztviselők a B–21 Raiderrel kapcsolatos legtöbb részletet továbbra is titokban tartják, így például azt is, mikorra várható az első harci bevethetőség. A légierő annyit közölt, hogy a bombázó a tervek szerint legkorábban a 2030-as évek elején állhat szolgálatba – írja a Fox News.