Teátrális, filmes jelenettel készül új posztjára Annalena Baerbock + videó

Néhány nap múlva hivatalosan is elfoglalja új tisztségét Annalena Baerbock, a német Zöldek politikusa, aki idén tavasszal távozott a külügyminiszteri székből. A korábbi botrányairól is elhíresült politikus most egy filmes stílusú videóval üzent New Yorkból.

Forrás: FAZ2025. 09. 06. 16:55
Annalena Baerbock (Alliance 90/Zöldek), az ENSZ Közgyűlésének leendő elnöke Fotó: Christoph Soeder Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Annalena Baerbock a közösségi oldalán egy Készen álltok? címmel közzétett videóban magas sarkúban taxit intett le, majd a világszervezet székháza előtt pózolt, miközben a háttérben az amerikai popkultúra egyik legismertebb dala szólt – írta a FAZ.

Annalena Baerbock  (Forrás: Képernyőfotó)

A videó hamar bírálatokat váltott ki Németországban is. 

Az ENSZ-közgyűlés elnöki posztja ugyan elsősorban protokolláris szerepet jelent, és nem összemérhető António Guterres főtitkári hatáskörével, de elemzők szerint Baerbock inkább a saját imázsát építi, mintsem a valós diplomáciai munkára készülne.

Baerbock korábbi botrányai is felidéződnek

A Magyar Nemzet korábban többször is beszámolt a politikus botrányairól. 2021-es kancellárjelölti kampánya során több alkalommal is hazugságon kapták: a nyilvánosságra hozott önéletrajzát kozmetikázta, sőt a könyvében is plagizálással vádolták meg. A sajtó akkor „csúsztatások sorozatáról” írt, amely megingatta a Zöldek hitelességét.

Külügyminiszteri pályafutását sem kerülték el a botrányok. Tavaly például azzal keltett vihart, hogy egy brüsszeli panelbeszélgetésen – saját kabinetje kommunikációs stratégiáját keresztülhúzva – azt találta mondani: „háborút vívunk Oroszország ellen”. Szavai miatt Berlinben magyarázkodnia kellett, a német ellenzék pedig felelőtlennek nevezte.

Baerbock külügyminiszterként az orosz–ukrán háború második évfordulóján Ukrajnába látogatott, ahol egy óvóhelyet is meg kellett látogatnia és egy drón üldözte a konvojt, amiben utazott.

Emlékezetes: Annalena Baerbock hivatalos nyilatkozataival már korábban is számos kellemetlen helyzetbe hozta magát, amivel a nemzetközi sajtóban is megkérdőjelezték kompetenciáját

Egy sajtótájékoztatón például kijelentette, hogy évi 560 napot dolgozik, illetve arról is beszélt, hogy Ukrajna biztonsága csak akkor garantált, ha Vlagyimir Putyin politikája 360 fokos fordulatot vesz.

Úgy tűnik, marad a felületesség

Most, hogy az ENSZ-közgyűlés elnöki székébe ülhet, sokan attól tartanak: Baerbock továbbra is inkább botrányairól lesz híres, mintsem megfontolt diplomata benyomását kelti majd. Az Instagramra feltöltött New York-i taxis videója is csak megerősíti ezt a képet.

Annalena Baerbock nemzetközi karrierje egyébként az uniós adófizetők kárára folytatódik, miután a volt német külügyminiszter egy éven át élvezheti a diplomáciai állás minden előnyét a világ egyik legdrágább városában. Annalena Baerbock fizetését, lakhatását és családja ellátását is mind Berlin állja.

Lapunk korábban írt arról, hogy a „Frühstücksdirektor” („reggelizőigazgató”) gúnynévvel is illetett posztért a német külügyminisztérium busás bért állapított meg Baerbock számára, ami havi bruttó 13 300 eurót jelent, ami éves szinten 160 ezer euró körüli fizetés.

A következő hónapokban kiderül, képes lesz-e az egykori külügyminiszter háttérbe szorítani a személyes PR-t, és valóban a nemzetközi párbeszéd előmozdítására koncentrálni.

Borítókép: Annalena Baerbock (Alliance 90/Zöldek), az ENSZ Közgyűlésének leendő elnöke (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Christoph Soeder)

