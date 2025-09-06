Teátrális, filmes jelenettel készül új posztjára Annalena Baerbock + videó

Emlékezetes: Annalena Baerbock hivatalos nyilatkozataival már korábban is számos kellemetlen helyzetbe hozta magát, amivel a nemzetközi sajtóban is megkérdőjelezték kompetenciáját.
Egy sajtótájékoztatón például kijelentette, hogy évi 560 napot dolgozik, illetve arról is beszélt, hogy Ukrajna biztonsága csak akkor garantált, ha Vlagyimir Putyin politikája 360 fokos fordulatot vesz.
Úgy tűnik, marad a felületesség
Most, hogy az ENSZ-közgyűlés elnöki székébe ülhet, sokan attól tartanak: Baerbock továbbra is inkább botrányairól lesz híres, mintsem megfontolt diplomata benyomását kelti majd. Az Instagramra feltöltött New York-i taxis videója is csak megerősíti ezt a képet.
Annalena Baerbock nemzetközi karrierje egyébként az uniós adófizetők kárára folytatódik, miután a volt német külügyminiszter egy éven át élvezheti a diplomáciai állás minden előnyét a világ egyik legdrágább városában. Annalena Baerbock fizetését, lakhatását és családja ellátását is mind Berlin állja.
Lapunk korábban írt arról, hogy a „Frühstücksdirektor” („reggelizőigazgató”) gúnynévvel is illetett posztért a német külügyminisztérium busás bért állapított meg Baerbock számára, ami havi bruttó 13 300 eurót jelent, ami éves szinten 160 ezer euró körüli fizetés.