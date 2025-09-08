Rendkívüli

Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

Lebukott Brüsszel, így üzletelnek az oroszokkal Von der Leyenék

Bár az Európai Unió szankciókat vezetett be Oroszország ellen, a fémipari termékek importja nem csökkent: 2025 első félévében az EU közel 3 millió tonna fémipari terméket hozott be az országból, ezzel pedig jelentős, 1,22 milliárd eurós bevételt biztosítva Oroszországnak. Bár Brüsszel szigorú szankciókat hirdetett, úgy tűnik, hogy az orosz fémipari termékek csendben, hátsó ajtókon keresztül folytatják útjukat a kontinensre – lebukott Brüsszel, miközben az oroszokkal üzletelnek.

2025. 09. 08. 13:08
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Az Európai Unió 2025 első fél évében összesen 2,95 millió tonna fémipari terméket importált Oroszországból. A legnagyobb arányban félkész fémtermékek és öntöttvas érkeztek, amelyek továbbra is kulcsszerepet játszanak az orosz exportban. Hiába a brüsszeli szankciók, az orosz fémipari export továbbra is utat talál az EU-ba. Az RBC-Ukrajina beszámolója szerint, amely a GMK Center adataira hivatkozik, az import volumenének növekedése figyelhető meg: a mennyiség 2,7 százalékkal emelkedett az előző évhez képest. Ennek eredményeként Oroszország 1,22 milliárd euróval gazdagodott az Európai Unióba irányuló fémipari termékek értékesítéséből. 

(Fotó: AFP)

Az import legnagyobb része az acél félkésztermékekre vonatkozott, amelyekből 1,84 millió tonnát vásároltak, ami 7,8 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Az acéltermékek értéke 837,35 millió euró volt. 

A legnagyobb importőrök között szerepeltek Belgium, Olaszország, Csehország és Dánia.

Az öntöttvas importja szintén jelentős növekedést mutatott: 35,3 százalékkal nőtt, és 697 ezer tonnára emelkedett. Ez a növekedés 254,45 millió eurós bevételt generált, ami 21,9 százalékos emelkedést jelentett az előző évhez képest. Az öntöttvas legnagyobb fogyasztója továbbra is Olaszország volt, amely 524,6 ezer tonnát vásárolt.

Ezen kívül 2025 júniusában az EU 382,7 ezer tonna bányászati és fémipari terméket importált Oroszországból, ami 15,3 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. 

Az év végére várhatóan az Európai Unió összesen 5,34 millió tonna fémipari terméket fog vásárolni Oroszországból, ami több mint 2,5 milliárd eurós értéket jelent.

Bár az EU továbbra is szankciókat alkalmaz Oroszország ellen, a fémipari export nem csökkent. Az ukrán elnök szankciópolitikáért felelős megbízottja korábban felszólította az EU-t, hogy szigorítsa a szankciókat az orosz bányászati és fémipari vállalatok ellen, amelyek közvetlenül támogatják Oroszország hadiiparát. 

Az ukrán hivatalnok szerint a szankciók eddigi hatásai nem voltak elégségesek, mivel az orosz fémipari termékek exportja továbbra is jelentős bevételt generál az oroszok számára.

Az Ukrajnába történt inváziót követően, három év elteltével, az orosz gyártók még mindig jelentős pénzügyi forrásokat szereznek az EU-tól érkező exportból, különösen a fémek és ásványi anyagok terén, ideértve az öntöttvasat és az acél félkésztermékeket. Az EU tehát, miközben próbálja megerősíteni szankciós politikáját, továbbra is jelentős mennyiségben importál fémipari termékeket Oroszországból, ezzel közvetetten is támogatva az orosz gazdaságot és hadiipart.

Korábban már írtunk arról, hogy az Európai Unió az orosz–ukrán háború kitörése óta sorra hozta szankciós csomagjait Moszkva ellen. Bár célként a Kreml hadviselő gépezetének gazdasági meggyengítését tűzték ki, a gyakorlatban az intézkedések gyakran visszafelé sültek el: Oroszország részben alkalmazkodott és új piacokat talált, míg az európai gazdaságnak súlyos veszteségeket okoztak.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

