Lebukott Brüsszel, így üzletelnek az oroszokkal Von der Leyenék

Az Európai Unió 2025 első fél évében összesen 2,95 millió tonna fémipari terméket importált Oroszországból. A legnagyobb arányban félkész fémtermékek és öntöttvas érkeztek, amelyek továbbra is kulcsszerepet játszanak az orosz exportban. Hiába a brüsszeli szankciók, az orosz fémipari export továbbra is utat talál az EU-ba. Az RBC-Ukrajina beszámolója szerint, amely a GMK Center adataira hivatkozik, az import volumenének növekedése figyelhető meg: a mennyiség 2,7 százalékkal emelkedett az előző évhez képest. Ennek eredményeként Oroszország 1,22 milliárd euróval gazdagodott az Európai Unióba irányuló fémipari termékek értékesítéséből.

(Fotó: AFP)

Lebukott Brüsszel, miközben az oroszokkal üzletelnek

Az import legnagyobb része az acél félkésztermékekre vonatkozott, amelyekből 1,84 millió tonnát vásároltak, ami 7,8 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Az acéltermékek értéke 837,35 millió euró volt.

A legnagyobb importőrök között szerepeltek Belgium, Olaszország, Csehország és Dánia.

Az öntöttvas importja szintén jelentős növekedést mutatott: 35,3 százalékkal nőtt, és 697 ezer tonnára emelkedett. Ez a növekedés 254,45 millió eurós bevételt generált, ami 21,9 százalékos emelkedést jelentett az előző évhez képest. Az öntöttvas legnagyobb fogyasztója továbbra is Olaszország volt, amely 524,6 ezer tonnát vásárolt.