Szoboszlai negatív hős lett, a Liverpoolnak borzalmas estéje volt Isztambulban

Törlik az összes induló járatot a brüsszeli repülőtéren október 14-én

Országos sztrájkra készülnek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 30. 22:06
Járattörlésekről tájékoztató elektronikus tábla a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér üres indulási csarnokában 2025. március 31-én, a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen a belga szakszervezetek által meghirdetett egynapos országos munkabeszüntetés idején Fotó: Olivier Matthys Forrás: MTI/EPA
Október 14-én minden, a brüsszeli repülőtérről induló utasszállító járatot törölnek az országos sztrájk miatt. A szakszervezetek hónapok óta tiltakoznak a belga kormány megszorító intézkedései ellen. A légikikötő vezetésének keddi tájékoztatása szerint a munkabeszüntetés a repülőtér működésére különösen nagy hatással lesz, mivel a biztonsági szolgáltató G4S cég számos alkalmazottja is csatlakozik a sztrájkoz, ezért valamennyi induló járatot törölnek, és egyes érkező gépeket is érinthet az akció. Az utasokat a légitársaságok közvetlenül értesítik a törlésekről és a lehetséges alternatívákról – adta hírül az MTI.

Brüsszel, 2025. március 31. Üres kifutópályák az elnéptelenedett brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren 2025. március 31-én, a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen a belga szakszervezetek által meghirdetett egynapos országos munkabeszüntetés idején. A Zaventemről egyetlen utasszállító sem indult el, és a charleroi-i légikikötő is leállt. MTI/EPA/Olivier Matthys
Üres kifutópályák az elnéptelenedett brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren 2025. március 31-én, a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen a belga szakszervezetek által meghirdetett egynapos országos munkabeszüntetés idején
Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA

A szakszervezetek hónapok óta tiltakoznak a belga kormány megszorító intézkedései ellen.

A repülőtér közleménye szerint ez lesz a hatodik olyan országos megmozdulás, amely jelentős fennakadást okoz a forgalmában.

A sztrájk hátterében az áll, hogy Bart De Wever szövetségi miniszterelnök júliusban bejelentette az „évszázad legnagyobb” szociális és gazdasági reformját, amely többek között a nyugdíjrendszer és a munkanélküli-ellátások szigorítását foglalja magában.

A szakszervezetek szerint a kormány ezzel „szétzilálta a szociális biztonságot és a jövő kilátásait”.

De Wever kedden – február óta először – ismét tárgyalt a szakszervezetekkel és a munkaadói érdekképviseletekkel a szociális kérdésekről és a költségvetésről. A szakszervezetek üdvözölték a konzultációt, ugyanakkor rendszeresebb párbeszédet sürgettek, különösen a nyugdíj- és munkanélküliek ellátásával összefüggő reformok kapcsán.

Borítókép: Járattörlésekről tájékoztató elektronikus tábla a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér üres indulási csarnokában 2025. március 31-én, a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen a belga szakszervezetek által meghirdetett egynapos országos munkabeszüntetés idején (Fotó: MTI/EPA Olivier Matthys)

 

