Brüsszel további támogatásokat adna Ukrajnának

Oroszország légtérsértése Lengyelországban és Romániában arra figyelmeztet, hogy fel kell gyorsítani és el kell mélyíteni a közös európai védelmi felkészültség és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását célzó erőfeszítéseket – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke az október elsejei informális uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében, amelyet az EU-tagállamok vezetőinek küldött el pénteken.

Brüsszel nem hagy fel a háború finanszírozásával (Fotó: Iakovos Hatzistavrou)

Az Európai Unió Tanácsának e félévben soros dán elnöksége keretében Koppenhágában tartandó találkozóra szóló, az interneten is közzétett meghívólevelében Costa aláhúzta: Európának többet kell tennie saját megvédelmezésének érdekében.

Az irány egyértelmű: olyan Európát építünk, amely képes hatékonyan, önállóan és együtt reagálni a ma és a holnap fenyegetéseire

– fogalmazott a portugál politikus.

Az elmúlt hónapokban az EU és tagállamai fontos lépéseket tettek a védelmi finanszírozás fellendítése, ipari bázisának támogatása és a képességfejlesztésre irányuló közös erőfeszítések mellett különösen a fokozott interoperabilitás, a közös beszerzés és a keresleti elképzelések összehangolásának terén. Minden egyes elköltött eurónak meg kell erősítenie a közös európai biztonságot és az EU stratégiai autonómiáját – húzta alá.

Közölte: le kell vonni az ukrajnai háború tanulságait, egyebek között az ukrán védelmi iparral való együttműködés megerősítése révén, „Ukrajna egyedülálló tapasztalataira támaszkodva”.

Costa levelében azt javasolta: Koppenhágában az Európai Tanács tagjai vitassák meg, hogy a korábbi döntésekre építve hogyan gyorsítható fel a közös képességfejlesztés. Folytassanak vitát arról, hogy az EU miként járulhat hozzá az egyre nagyobb fenyegetésekkel szembesülő, Európa kelet régiójában fekvő tagállamok támogatásához, illetve miként biztosíthatják a hatékony politikai felügyeletet és koordinációt, különösen a képességbeli hiányosságok nyomon követése és az előrehaladás érdekében, s e célból hogyan lehetne megerősíteni a védelmi miniszterek szerepét az Európai Unió Tanácsában.