Brüsszel továbbra sem akar békét

Mindenki ismeri azt a mesét, hogy Brüsszel, az Európai Unió vezetői, valamint a nagyobb tagállamok néppárti/baloldali/liberális kormányai békét akarnak Ukrajnában – írja Németh Balázs közösségi oldalán. A Fidesz-frakció szóvivője szerint Brüsszel háborús pszichózisban szenved.

Brüsszel továbbra is a háború pártján áll (Fotó: Michael Buholzer)

Úton-útfélen arról nyilatkoznak, hogy mindent megtesznek a béke érdekében. Csakhogy a háttérben közben azon mesterkednek, hogy tovább tüzeljék Zelenszkijt és Ukrajna folytassa a háborút

– írja Németh bejegyzésében.

A szóvivő emlékeztetett: a Trump–Putyin-találkozó után már írt róla, hogy a nyugati, liberális sajtó kiadta az utasítást, hogy lőni kell, nem nyerhetnek az oroszok. A médianyomás miatt pedig az uniós politikusok sem tehetnek mást, egyre jobban viszik bele Európát a háborúba.

Szóval szavakban lehet, hogy békét szeretnének, de valójában egyre őrültebb háborús pszichózisban szenvednek

– nyomatékosította Németh.

Hétvégén arról írtak francia lapok, hogy a párizsi egészségügyi minisztérium felszólította a kórházakat, 2026 tavaszára legyenek készen egy háborús helyzet kezelésére. A júliusban kiküldött, titkos levél utasítása szerint bő fél év alatt olyan állapotba kell hozni a francia kórházakat, hogy

képesek legyenek akár ötvenezer háborús sérült ellátására;

fogadni tudják a franciák mellett más országok sérült katonáit is;

szükség esetén egészségügyi központokat tudjanak felállítani a kikötők és repterek közelében;

Az egészségügyi miniszter nem cáfolta a levél létezését. Általánosságban annyit mondott, hogy a francia egészségügyi rendszernek mindenféle válság kezelésére készen kell állnia.

Itt tartunk tehát 2025 nyarán. Jó lenne minél előbb megállítani a brüsszeli őrülteket

– fogalmazott a szóvivő.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)