Egy brüsszeli muszlim képviselő távozásra szólította fel a belgákat

Raiss azóta tagadja, hogy kijelentései a videón teljes egészében és pontos kontextusban látszanának. Állítása szerint a videók manipuláltak, ezért hétfőn mindenkit perrel fenyegetett meg, aki terjeszti az ülésen elhangzottakat. A politikus egyúttal az MR-t és annak vezetőjét, Bouchez-t vádolta meg, mondván, George-Louis Bouchez egy füstfelhőt próbál generálni, hogy elterelje a figyelmet a saját ügyeiről.

Vidéo: ce qui s'est réellement dit au Conseil Communal de #Molenbeek (réaction aux posts racistes sous les publications Facebook du #MR) pic.twitter.com/3HlE8OuxkQ — michel henrion (@michelhenrion) August 30, 2025