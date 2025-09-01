Egy brüsszeli muszlim képviselő távozásra szólította fel a belgákat

A brüsszeli Molenbeek önkormányzatának ülésén került sor arra a felszólalásra, amely azóta komoly társadalmi és politikai visszhangot váltott ki. A Szocialista Párt (Vooruit) muszlim képviselője, Saliha Raiss élesen reagált azokra a kritikákra, amelyek a muszlim nők fejét takaró fátyol viselését érték.
Ha zavarónak találják azokat az embereket, akik fátylat viselnek, ha már látni sem akarnak minket, a régiónak van másik 19 kerülete. Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el
– fogalmazott a képviselőnő az augusztus 27-i ülésen.