Egy brüsszeli muszlim képviselő távozásra szólította fel a belgákat

Saliha Raiss, a brüsszeli Molenbeek egyik muszlim vallású szocialista képviselője a közösségi médiában terjedő videó szerint a fátylat bíráló belgákat szólította fel arra, hogy költözzenek el. A Brüsszel egyik legproblémásabb negyedének számító Molenbeek testületi ülésén hangzottak el azok a mondatok, amelyek komoly politikai botrányt váltottak ki Belgiumban.

Wiedermann Béla
2025. 09. 01. 20:21
Brüsszelben már a belgáknak kell alkalmazkodniuk Forrás: AFP
A brüsszeli Molenbeek önkormányzatának ülésén került sor arra a felszólalásra, amely azóta komoly társadalmi és politikai visszhangot váltott ki. A Szocialista Párt (Vooruit) muszlim képviselője, Saliha Raiss élesen reagált azokra a kritikákra, amelyek a muszlim nők fejét takaró fátyol viselését érték.

Egy brüsszeli muszlim képviselő azt mondta: aki nem fogadja el a fátylat, költözzön el. Az ellenzék szerint ez elfogadhatatlan.
Fotó: AFP

Ha zavarónak találják azokat az embereket, akik fátylat viselnek, ha már látni sem akarnak minket, a régiónak van másik 19 kerülete. Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el

– fogalmazott a képviselőnő az augusztus 27-i ülésen.

Politikai botrány Brüsszelben

A felszólalás nyilvánosságra kerülése után több politikus is elítélte Raiss szavait. 

Georges‑Louis Bouchez, a jobbközép Reformista Mozgalom (MR) elnöke közösségi oldalán fejezte ki felháborodását, és azzal vádolta a képviselőt, hogy új, kényszerítő kulturális normát kíván ráerőltetni Brüsszelre és Molenbeekre. 

Pártjának másik politikusa, Melissa Amirkhizy egyenesen azt mondta: elviselhetetlen arroganciának tartja Raiss megszólalását, és hozzátette: ha ez így folytatódik, hamarosan saría törvénykezés lesz Belgiumban.

Raiss azóta tagadja, hogy kijelentései a videón teljes egészében és pontos kontextusban látszanának. Állítása szerint a videók manipuláltak, ezért hétfőn mindenkit perrel fenyegetett meg, aki terjeszti az ülésen elhangzottakat. A politikus egyúttal az MR-t és annak vezetőjét, Bouchez-t vádolta meg, mondván, George-Louis Bouchez egy füstfelhőt próbál generálni, hogy elterelje a figyelmet a saját ügyeiről.

Borítókép: Brüsszelben már a belgáknak kell alkalmazkodniuk (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
