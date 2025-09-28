Nincs győztese az elnökválasztásnak

A voksolás előszavazással indult csütörtökön, a választók többsége pedig szombaton adta le voksát.

A 115 szigetből álló, mindössze 120 ezres lakosságú ország a világ egyik legismertebb luxus- és ökoturisztikai célpontja, a turizmusnak köszönhetően pedig az egy főre jutó jövedelem alapján Afrika leggazdagabb államai közé tartozik. A Seychelle-szigeteket ugyanakkor komoly kihívások elé állítja a klímaváltozás, valamint az országot sújtó drogproblémák, amelyek középpontjában a heroinfüggőség áll.

Borítókép: Választók 2025. szeptember 27-én, a Seychelle-szigetek elnöki és parlamenti választásai alatt (Fotó: AFP)