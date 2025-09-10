Súlyos viták az EP-ben: Európa útjáról, biztonságáról és jövőjéről szóltak a frakcióvezetők

„A kínai vezető Mao Ce-tungot idéző egyenruhában vonult fel a katonai parádén, Putyin és Kim Dzsong Un társaságában – ez nem mulatságos kép, hanem annak a jele, hogy a világ veszélyes hely” – fogalmazott Nicola Procaccini, az Európai Konzervatívok és Reformerek társelnöke. Hangsúlyozta, hogy Európának az értékeire, gazdaságára, védelmére és szövetségeire kell támaszkodnia.

Nicola Procaccini, az Európai Konzervatívok és Reformerek társelnöke Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Procaccini üdvözölte az amerikai kormánnyal kötött vámmegállapodást, de figyelmeztetett:

Nem azért, mert tökéletes, hanem mert biztosan jobb, mint egy kereskedelmi háború szövetségesek között.

Kiemelte, hogy a zöldmegállapodás ma akadályozza az európai versenyképességet, és a gazdasági fejlődés az előfeltétele a katonai védelemnek és a szociális ellátásnak.