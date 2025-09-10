Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

Európai Konzervatívok és ReformerekNicola ProcacciniValérie HayerTrump

Súlyos viták az EP-ben: Európa útjáról, biztonságáról és jövőjéről szóltak a frakcióvezetők

Az Európai Parlament strasbourgi ülésén Nicola Procaccini, az Európai Konzervatívok és Reformerek társelnöke, Valérie Hayer, a Renew Europe frakcióvezetője és Bas Eickhout, a Zöldek frakcióvezető-helyettese is elmondták gondolataikat. A felszólalások középpontjában a biztonság, a kereskedelem, a klímapolitika és az európai szuverenitás kérdései álltak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 12:52
Valérie Hayer, a Renew Europe frakcióvezetője Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
„A kínai vezető Mao Ce-tungot idéző egyenruhában vonult fel a katonai parádén, Putyin és Kim Dzsong Un társaságában – ez nem mulatságos kép, hanem annak a jele, hogy a világ veszélyes hely” – fogalmazott Nicola Procaccini, az Európai Konzervatívok és Reformerek társelnöke. Hangsúlyozta, hogy Európának az értékeire, gazdaságára, védelmére és szövetségeire kell támaszkodnia.

Európa
Nicola Procaccini, az Európai Konzervatívok és Reformerek társelnöke Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Procaccini üdvözölte az amerikai kormánnyal kötött vámmegállapodást, de figyelmeztetett: 

Nem azért, mert tökéletes, hanem mert biztosan jobb, mint egy kereskedelmi háború szövetségesek között.

Kiemelte, hogy a zöldmegállapodás ma akadályozza az európai versenyképességet, és a gazdasági fejlődés az előfeltétele a katonai védelemnek és a szociális ellátásnak.

A migrációról szólva úgy vélte: „Gyorsan kell meghatározni a biztonságos harmadik országokat, hatékony gyakorlattá kell tennünk a hazatelepítést.” Végül felhívta a figyelmet a vallásszabadság fontosságára:

Nagyon sok régióban a világon megakadályozzák a keresztényeket abban, hogy gyakorolhassák a hitüket. Az Európai Unió vallásszabadságért felelős különmegbízottjának posztja már egy éve üres – ez kétségbeejtő.

Valérie Hayer, a Renew Europe frakcióvezetője arról beszélt, hogy Európa elveszíti a polgárok támogatását. „A leggazdagabbak között vagyunk a világon, a legszigorúbb standardjaink vannak, a személyes szabadságjogok bajnokai vagyunk, és közben mégis elveszítjük az európaiak támogatását. Miért? Mert az az Európa, amely meg kellene hogy védje őket, gyengének tűnik, gyenge Trumppal szemben, gyenge Putyinnal szemben, Kínával szemben és az éghajlat-politikában is.”

Hayer szerint Európának szuverénebbé és föderálisabbá kell válnia: 

Itt az ideje a jövő Európájára rátérni, amely integráltabb, szuverénebb, föderálisabb, amely valóban megvéd.

A frakcióvezető sürgette, hogy minden eszközt adjanak Ukrajnának, és hozzátette: „Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk, védjük meg az ukrán légteret.”

Ugyanakkor Hayer a gázai helyzetre is kitért: „Senki nem felejtette el az október 7-i atrocitásokat, de senki nem vak: látjuk Benjamin Netanjahu embertelen háborúját Gázában.” Véleménye szerint a fiatalok jövőbeni támogatása az európai projekt iránt azon múlik, hogyan reagál ma az EU.

Bas Eickhout, a Zöldek frakcióvezető-helyettese felszólalásában élesen kritizálta az unió jelenlegi működését.

Trump leültette Putyint a béketárgyalásokhoz, lenyelette velünk a vámokat, közben bombázzák a gyermekeket Gázában, és mi nem teszünk semmit. Európa a világ ereje volt, de még mindig sakkozunk egy bokszmeccs helyett.

Eickhout szerint Európának határozottabban kell fellépnie, különösen Gáza ügyében: „Cselekvésre és szankciókra van szükség. Fel kell függeszteni a társulási megállapodást, fegyverembargóra van szükség, és az illegális telepekről beáramló import tiltására.”

A zöldpolitikus bírálta az Egyesült Államokkal kötött energiaügyi megállapodást is: „Ez egy őrült megállapodás az USA-val, amin változtatni kell.” Hozzátette: „Nem deregulációra van szükség, hanem egy megbízható, erős és egységes Európára.”

Borítókép: Valérie Hayer, a Renew Europe frakcióvezetője (Fotó: AFP)

