Kisbusz hajtott a tömegbe a fesztiválon + videó

A fesztivál éppen véget ért volna amikor a jármű a tömegbe rohant.
A harrisburgi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az áldozatok között van egy hétéves kisfiú, aki válságos állapotban került kórházba, írja a Fox News.
A fesztivál éppen véget ért volna amikor a jármű a tömegbe rohant.
A harrisburgi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az áldozatok között van egy hétéves kisfiú, aki válságos állapotban került kórházba, írja a Fox News.
A másik két sérült egy városi alkalmazott férfi, valamint egy kerekesszékes nő, az ő állapotukról egyelőre nem adtak ki pontos információt.
A sofőrt a helyszínen őrizetbe vették – erősítette meg a Dauphin megyei ügyészség. A helyi FOX 43 szerint a rendőrség egyelőre nem tud életveszélyes sérülésekről a kisfiút leszámítva.
Az incidens idején a rendőrök már a fesztivál területének kiürítését irányították, a kereskedők pedig elkezdtek pakolni. A kisbusz azon az úton hajtott végig, ahol addig a bódék és standok álltak.
A közeli pékség és kávézó munkatársai szemtanúi voltak a balesetnek. Az üzlet a közösségi oldalán közölte, hogy kedden zárva tartanak, mivel dolgozóiknak időre van szükségük feldolgozni a történteket.
Borítókép: Képernyőkép
A blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel.
„Putyin figyel minket.”
A multiknak és Ukrajnának bőven jut pénz.
Hajnalban csaptak le az oroszok.
A blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel.
„Putyin figyel minket.”
A multiknak és Ukrajnának bőven jut pénz.
Hajnalban csaptak le az oroszok.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.