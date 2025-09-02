Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Kisbusz hajtott a tömegbe a fesztiválon + videó

Tragikus jelenetek zajlottak le hétfő este az amerikai Harrisburgban megrendezett Kipona fesztiválon, amikor egy piros kisbusz áttörte a kordonokat és a parkoló autókat megkerülve a fesztiválozók közé hajtott. A fesztiválozók közül három ember, köztük egy kisgyermek sérült meg – közölte a helyi rendőrség.

A fesztivál éppen véget ért volna amikor a jármű a tömegbe rohant. 

Fesztivál
Forrás: X

A harrisburgi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az áldozatok között van egy hétéves kisfiú, aki válságos állapotban került kórházba, írja a Fox News.

A másik két sérült egy városi alkalmazott férfi, valamint egy kerekesszékes nő, az ő állapotukról egyelőre nem adtak ki pontos információt.

A sofőrt a helyszínen őrizetbe vették – erősítette meg a Dauphin megyei ügyészség. A helyi FOX 43 szerint a rendőrség egyelőre nem tud életveszélyes sérülésekről a kisfiút leszámítva.

A fesztivál végén történt az incidens

Az incidens idején a rendőrök már a fesztivál területének kiürítését irányították, a kereskedők pedig elkezdtek pakolni. A kisbusz azon az úton hajtott végig, ahol addig a bódék és standok álltak. 

A közeli pékség és kávézó munkatársai szemtanúi voltak a balesetnek. Az üzlet a közösségi oldalán közölte, hogy kedden zárva tartanak, mivel dolgozóiknak időre van szükségük feldolgozni a történteket.

Borítókép: Képernyőkép

