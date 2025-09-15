Trump véget vetne az iskolákban terjedő genderideológiának

Az amerikai társadalomban az utóbbi években drámai változások zajlanak. A Gallup legfrissebb felmérése szerint 2023-ban az amerikai felnőttek 9,3 százaléka vallotta magát az LMBTQ-közösség tagjának, szemben a 2012-es 3,5 százalékos aránnyal. A kutatás alapján a növekedés elsősorban a Z generációból érkező fiatal felnőttek körében figyelhető meg, közülük közel minden negyedik azonosítja magát LMBTQ-ként, amit sokan az iskolákban terjedő genderideológia hatásának tulajdonítanak – írja a V4NA.

Az amerikai iskolákban egyre nagyobb vitát vált ki a genderideológia, Trump elnök rendeletekkel lép fel a radikális tananyagok ellen.

Fotó: AFP

Jeff Jones, a Gallup főszerkesztője elismerte, hogy nem számított ilyen gyors változásra.

Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan elérjük a 10 százalékot. Bár még nem tartunk egészen ott, úgy tűnik, hogy csak néhány év, és elérjük ezt. Korábban azt gondoltam, hogy ez csak néhány évtized múlva következik majd be

– mondta. A felmérés rávilágított arra is, hogy míg a transzneműek aránya alacsony, 1,3 százalék, addig a biszexuális fiatalok száma jelentősen nőtt. A Z generációban például 4,1 százalék vallja magát transzneműnek, ami sokkal magasabb, mint az idősebb korosztályokban.