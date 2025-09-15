Trump véget vetne az iskolákban terjedő genderideológiának

Rendkívüli

Az Egyesült Államokban rohamosan emelkedik azoknak a száma, akik az LMBTQ-közösséghez tartozónak vallják magukat, különösen a fiatalok körében. Az iskolákban elterjedt genderideológia azonban heves vitákat váltott ki, szülők, diákok és tanárok is tiltakoztak a radikális tananyag és könyvek miatt.

Az amerikai társadalomban az utóbbi években drámai változások zajlanak. A Gallup legfrissebb felmérése szerint 2023-ban az amerikai felnőttek 9,3 százaléka vallotta magát az LMBTQ-közösség tagjának, szemben a 2012-es 3,5 százalékos aránnyal. A kutatás alapján a növekedés elsősorban a Z generációból érkező fiatal felnőttek körében figyelhető meg, közülük közel minden negyedik azonosítja magát LMBTQ-ként, amit sokan az iskolákban terjedő genderideológia hatásának tulajdonítanak – írja a V4NA.

Jeff Jones, a Gallup főszerkesztője elismerte, hogy nem számított ilyen gyors változásra.

Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan elérjük a 10 százalékot. Bár még nem tartunk egészen ott, úgy tűnik, hogy csak néhány év, és elérjük ezt. Korábban azt gondoltam, hogy ez csak néhány évtized múlva következik majd be

– mondta. A felmérés rávilágított arra is, hogy míg a transzneműek aránya alacsony, 1,3 százalék, addig a biszexuális fiatalok száma jelentősen nőtt. A Z generációban például 4,1 százalék vallja magát transzneműnek, ami sokkal magasabb, mint az idősebb korosztályokban.

Az iskolákban terjedt el a genderideológia

A statisztikai adatok mellett az oktatás területén is látványos változások zajlottak az elmúlt években. A demokrata Biden-adminisztráció idején a genderideológia az óvodától a középiskoláig beépült a tantervbe, sok esetben a szülők tudta nélkül. 

A tananyag része lett a nemi identitás, a transzneműség és a társadalmi igazságosság kérdéseinek hangsúlyozása.

Ez országos tiltakozásokat váltott ki. Szülők és tanárok is felháborodtak, amikor egy virginiai iskola könyvtárában megtalálták a Gender Queer a Memoir című könyvet, amelyben – mint kiderült – gyermekpornográf tartalom is volt. 

Hasonlóan sokan tiltakoztak egy negyedik osztályosoknak szánt kötelező olvasmány ellen is, amely egy transznemű fiú történetét dolgozta fel.

A vitát tovább fokozta, hogy több helyen a tanároknak és iskolai tanácsadóknak kifejezetten megtiltották, hogy a szülőket tájékoztassák, ha gyermekük nemi identitásával kapcsolatban változásokat tapasztaltak. Ezzel a gyakorlatilag titkos támogatással sok szülő szembesült utólag, ami hatalmas felháborodást keltett.

Trump fellépése a genderideológia ellen

Donald Trump elnökként azonnal jelezte, hogy megálljt parancsol a radikális ideológiai programoknak. Hivatalba lépése után rendeletet írt alá, amely megtiltotta a genderideológia oktatását az iskolákban. Előírta, hogy minden intézmény köteles értesíteni a szülőket, ha egy diák nemi identitásával kapcsolatban kérdések merülnek fel, és tilos titokban segíteni a tanulókat a nemváltásban.

Trump a szövetségi kormányban is változtatásokat indított. 

Rendeletben megszüntette a sokszínűségi (DEI) programokat és irodákat, az oktatási minisztérium pedig megkezdte a kapcsolódó képzési anyagok, útmutatók és jelentések eltávolítását, illetve archiválását. A DEI-programok vezetőit fizetett szabadságra küldték, jelezve, hogy véget ér a Biden-korszak ideológiai irányvonala.

A változtatások célja Trump szerint nemcsak a genderideológia visszaszorítása, hanem a szülői jogok megerősítése is volt. 

Az intézkedésekkel egyértelmű üzenetet küldött: az amerikai szövetségi kormány csak két nemet ismer el, és elutasítja a radikális ideológiai kísérleteket az oktatásban.

Szülők és tanárok a frontvonalban

A társadalmi vita azonban továbbra sem csillapodik. Az iskolákban elérhető könyvek, a tantervi változtatások és a titkolt ügykezelés mind olyan problémák, amelyek miatt a szülők egyre gyakrabban szólalnak fel. A tiltakozások és perek sora jelzi, hogy az amerikai közélet egyik legélesebb törésvonalát ma a genderideológia jelenti.

A Gallup számai világosan mutatják, hogy a fiatalok körében terjed az LMBTQ-identitás vállalása, miközben Trump kormánya határozottan igyekszik visszaszorítani az ideológia oktatási térnyerését. 

Az ellentét mély, és a következő években várhatóan tovább éleződik, hiszen a fiatalabb generációk körében a változás gyorsabb ütemben zajlik, mint bármikor korábban.

Donald Trump amerikai elnök

