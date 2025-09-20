Rendkívüli

Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte

Nógrádi GyörgyMacronCDUpolgárháború

Globál Nógrádi Györggyel – Elszabadult a pokol Európában – meddig fajulhatnak a zavargások?

Munkatársunktól
2025. 09. 20. 9:58

Milliók tüntetnek Európában az utcákon: a briteknél az illegális migránsok miatt csapnak össze tüntetők és a rendőrök, a franciáknál pedig az újabb kormányválság és a tervezett brutális megszorító intézkedések dühítették fel az embereket. Németországban eközben az észak-rajna–vesztfáliai tartományi választás felboríthatja a politikai színteret. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elemzi a helyzetet

Rettentően sokatmondó, hogy Németországban a szociáldemokraták (SPD) elveszítették a Ruhr-vidéket az egy hete tartott észak-rajna–vesztfáliai tartományi választás során. Erről beszélt Nógrádi György a műsorban, megjegyezve, hogy a baloldal az elmúlt húsz évben lefelezte a támogatottságát a nyugati országrészben, ahol korábban komplett bázisokat birtokolt.

London, 2025. szeptember 13. A "Unite the Kingdom" (Egyesítsük a királyságot) címmel meghirdetett bevándorlásellenes tüntetés résztvevői Londonban 2025. szeptember 13-án. A tüntetést Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája szervezte. MTI/EPA/Tayfun Salci
Európa forrong. A  „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a királyságot) címmel meghirdetett bevándorlásellenes tüntetés résztvevői Londonban 2025. szeptember 13-án (MTI/EPA/Tayfun Salci)

Jobboldali előretörés

A voksoláson egyébként az Alternatíva Németországért (AfD) megháromszorozta a korábbi eredményét ebben a tartományban, ami korábban elképzelhetetlen volt. A nyugatnémetek is kezdenek rájönni, hogy valós alternatívátat az AfD tud nyújtani. Egy nagyobb bökkenő azonban még mindig akad – tette hozzá.

Egyfajta tűzfalat emeltek a pártok az AfD köré, bármilyen eredményt ér el a jobboldali párt, senki nem fog velük közösködni. Nagy kérdés az, hogy ez meddig tartható fent, hiszen országos szinten már az egyébként eddigi legnépszerűbb CDU/CSU szövetséget is utolérte az AfD. A volt NDK-ban lesz tartományi választás, ahol az AfD 40 százalék körül áll. Egy 40 százalékos pártot kitenni a hatalomból azért nem egyszerű

– mondta. Megjegyezte, hogy az utóbbi években a német társadalom összes baja előjött. Példaként említette a gazdasági nehézségeket, az autógyártásnak szembesülnie kellett azzal, hogy 60 ezer euróért legyártanak egy prémium minőségű autót, a kínaiak viszont ezt 20 ezer euróból is megcsinálják. A másik nagy probléma a migrációs krízis – fűzte hozzá Nógrádi György, majd felidézte, hogy a CDU nem mer alternatívát nyújtani az embereknek a gondjaikra. Az AfD-t pedig leginkább éppen azok az értelmiségiek alkotják, akik kiábrándultak a CDU-ból. Utóbbi nagyon szereti elbagatellizálni a migrációs problémákat, míg a jobboldal megoldást kínál. Azt mondta:

Sokat jártam Németországban, volt olyan, hogy Berlinben a piros lámpánál mind a négy ajtót megpróbálták migránsok föltépni, hogy mit lehet a kocsiból ellopni. Nagyon nehezek ezek a kérdések, a migránskérdés ma Nyugat-Európában nincs megoldva.

Polgárháború határán?

Kiemelte, hogy ez más országokat is súlyosan érint, elég csak megnézni, hogy mi történik a briteknél, ahol lángokban állnak a nagyvárosok a migránsellenes tüntetések nyomán.

Abban a percben, hogy egy ország nem tudja a lakosságát megvédeni a migránsoktól, vagy bárki mástól, akkor polgárháború közeli helyzet állhat elő. Ha Nagy-Britanniában a migránsok egy pontot túllépnek, a hadsereg, a rendőrség pedig nem tud választ adni, akkor a lakosság lép fel, és ez egy könyörtelen válasz lesz

– figyelmeztetett. Felidézte azt is, hogy a magyar kormány tíz évvel ezelőtt kerítést épített az illegális migráció megfékezésére, azóta is büntetnek minket miatta, miközben már egyre több ország dönt ugyanígy. Ursula von der Leyen nyerte a képmutatók versenyék, aki a lengyel kerítéshez látogatva megdicsérte azt, majd még több pénzt ígért a határvédelemre. 

 

Lángokban a francia utcák

Eközben Franciaországban az újabb kormányválság és a tervezett megszorító intézkedések az utcára hívta az embereket, a tüntetések rendszeresen erőszakos zavargásokká alakulnak át, autókat gyújtogatnak, boltokat fosztogatnak az emberek, a rendőrök pedig vízágyúval és könnygázzal, gumilövedékkel igyekeznek úrrá lenni a helyzeten. Nógrádi György ennek kapcsán elmondta, hogy az a francia gyarmatosító politika, ami eddig a társadalmi és gazdasági helyzetét meghatározta, végleg csődbe ment – éppen úgy, ahogy a költségvetése. Emmanuel Macron francia elnök márpedig ragaszkodik a hatalmához, szerinte ő mindent jól csinál. Az államfő szeretne úgy bevonulni a történelembe, mint ahogy egy Charles de Gaulle, Macron azonban nagyon távol van az elődjétől – szögezte le Nógrádi György. 


