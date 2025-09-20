A német családi pótlék fele külföldre vándorol

Az Alternatíva Németországért (AfD) párt a családi pótlék külföldi kifizetéseinek szigorítását követeli, miután kiderült, hogy 2024-ben minden eddiginél nagyobb összeget, mintegy 650 millió eurót utaltak ki olyan gyermekek után, akik nem Németországban élnek. Ez a tétel egyetlen év alatt 125 millió euróval emelkedett, míg 2010-ben még csupán 35,8 millió eurót fizettek ki erre a célra.

René Springer, az AfD politikusa szerint a családi pótlék külföldi kifizetéseit korlátozni kell, és a támogatást a megélhetési költségekhez igazítani

(Fotó: AFP)

René Springer, az AfD szociálpolitikai szóvivője szerint tarthatatlan a jelenlegi helyzet. Mint fogalmazott:

A családi pótlék teljes összegének külföldi számlákra utalását meg kell állítani. A családi pótlék külföldi kifizetéseit végre a helyi megélhetési költségekhez kell igazítani.

A politikus a dán példára hivatkozott, ahol a jogosultság feltétele a több éves munkaviszony és az érvényes tartózkodási engedély. Springer úgy vélte:

Mint Dániában, a külföldiek jogosultságát egyértelmű feltételekhez kell kötni: érvényes tartózkodási engedélyhez és többéves munkavégzéshez.

Szerinte csak így lehet megakadályozni, hogy a bevándorlók a szociális rendszerre építsék megélhetésüket.