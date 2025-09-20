Rendkívüli

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

Németországmigrációcsaládi pótlékafd

A német családi pótlék fele külföldre vándorol

Németországban tavaly ismét jelentősen nőtt a külföldön élő gyermekek után járó juttatások összege. Az AfD szerint a családi pótlék rendszerét alapjaiban kell átalakítani, és a támogatásokat a megélhetési költségekhez kellene igazítani, hogy ne váljanak a bevándorlás ösztönzőjévé.

Wiedermann Béla
2025. 09. 20. 6:42
Üres lipcsei játszótér 2023 augusztusában Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Alternatíva Németországért (AfD) párt a családi pótlék külföldi kifizetéseinek szigorítását követeli, miután kiderült, hogy 2024-ben minden eddiginél nagyobb összeget, mintegy 650 millió eurót utaltak ki olyan gyermekek után, akik nem Németországban élnek. Ez a tétel egyetlen év alatt 125 millió euróval emelkedett, míg 2010-ben még csupán 35,8 millió eurót fizettek ki erre a célra.

René Springer, az AfD politikusa szerint a családi pótlék külföldi kifizetéseit korlátozni kell, és a támogatást a megélhetési költségekhez igazítani.
René Springer, az AfD politikusa szerint a családi pótlék külföldi kifizetéseit korlátozni kell, és a támogatást a megélhetési költségekhez igazítani
(Fotó: AFP)

René Springer, az AfD szociálpolitikai szóvivője szerint tarthatatlan a jelenlegi helyzet. Mint fogalmazott: 

A családi pótlék teljes összegének külföldi számlákra utalását meg kell állítani. A családi pótlék külföldi kifizetéseit végre a helyi megélhetési költségekhez kell igazítani.

A politikus a dán példára hivatkozott, ahol a jogosultság feltétele a több éves munkaviszony és az érvényes tartózkodási engedély. Springer úgy vélte: 

Mint Dániában, a külföldiek jogosultságát egyértelmű feltételekhez kell kötni: érvényes tartózkodási engedélyhez és többéves munkavégzéshez.

 Szerinte csak így lehet megakadályozni, hogy a bevándorlók a szociális rendszerre építsék megélhetésüket.

Családi pótlék és migrációs vita

A Junge Freiheit feltárta, hogy a német állam a gyermekpótlék mellett külön támogatást, úgynevezett Kinderzuschlagot is biztosít azoknak a családoknak, amelyek önerőből nem tudnának megélni. 2024-ben összesen 1,33 millió gyermek után folyósították ezt a támogatást, amelynek értéke 2,96 milliárd euró volt.

Az arányok azonban figyelemre méltóak: míg a német jogosultak a teljes összeg 51 százalékát kapták, addig a külföldiek 49 százalékát, noha arányuk a népességen belül mindössze 22 százalék. 

Springer erre reagálva hangsúlyozta: 

Az, hogy minden második euró a gyermekpótléknál külföldi családokhoz kerül, a szövetségi kormány migrációs politikájának kudarcát mutatja.

Hozzátette:

Ha a külföldiek Németországban csak úgy tudnak megélni, hogy szociális juttatásokkal egészítik ki jövedelmüket, akkor világos, hogy a bevándorlás Németországnak veszteséges üzlet.

Uniós vita a családi pótlékról

A kérdés nemcsak a német belpolitikában váltott ki vitát, hanem az Európai Parlamentben is. A CDU/CSU képviselői régóta szorgalmazzák, hogy a családi pótlékot az adott ország megélhetési költségeihez igazítsák. Frakciójuk közleménye szerint: 

Ellentétben az SPD-vel vagy a Zöldekkel, mi, a CDU/CSU európai parlamenti csoportja kiállunk a családi pótlék európai szintű igazítása mellett.

A CDU/CSU hangsúlyozza, hogy az AfD-vel szemben ők konkrét javaslatokat is beterjesztettek az EP-ben, ám eddig nem jártak sikerrel.

Borítókép: Üres lipcsei játszótér 2023 augusztusában (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyilkosság

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

Bayer Zsolt avatarja

A RÉGI JOBB VOLT – A fehér, keresztény, konzervatív, európai és nyugati életek is számítanak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu