DiscordTisza Pártradikalizálódásvizsgálat

Az online platformok a radikálisok új játszóterei?

Amerikában a képviselőház berendelte a Discord, a Steam, a Twitch és a Reddit első embereit, hogy jelenjenek meg és nyilatkozzanak a közösségi felületek felhasználóinak radikalizálódásáról. Magyar Péter, valamint a Tisza Párt szintén ezeket az online platformokat használja követői megszólítására.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 17:24
A Discord egy ingyenes VoIP-alkalmazás és digitális terjesztési platform
A Discord egy ingyenes VoIP-alkalmazás és digitális terjesztési platform Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS Forrás: NurPhoto
James Comer, az amerikai képviselőház felügyeleti és kormányzati reform bizottságának elnöke arra szólította fel a Discord, a Steam, a Twitch és a Reddit vezetőit, hogy október 8-án jelenjenek meg a bizottsági meghallgatáson. Az ülés célja annak vizsgálata, miként radikalizálódnak az online platformok felhasználói, beleértve a politikai indíttatású tettekre történő nyílt buzdítást is – írja az oversight.house.gov.

Charlie Kirk meggyilkolása után vizsgálat indul az online platformok ellen
(Fotó: JOSEPH PREZIOSO / AFP)

Online platformokon szerveznek erőszakos demonstrációkat

A Tisza Párt is rendszeresen használja a Discordot, a belső, úgynevezett programíró Discord-csoportjában a politikai formáció aktivistái arról beszélgettek, hogy a szerb mintát szem előtt tartva akarnak erőszakos demonstrációkat szervezni.

Az Egyesült Államokban Charlie Kirk konzarvatív aktivista meggyilkolása hívta fel az online platformok szerepére a figyelmet. 

Charlie Kirk politikai indíttatású meggyilkolása egy férj, egy apa és egy amerikai hazafi életét követelte. E tragédia, valamint más politikai indíttatású erőszakos cselekmények nyomán a Kongresszus kötelessége felügyelni azokat az online platformokat, amelyeket a radikálisok politikai erőszak előmozdítására használtak

 – írta Comer elnök, majd azzal folytatta, hogy annak érdekében, hogy megelőzzék a jövőbeli radikalizálódást és erőszakot, a Discord, a Steam, a Twitch és a Reddit vezérigazgatóinak meg kell jelenniük a felügyeleti bizottság előtt, és be kell számolniuk arról, milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy platformjaikat ne használják fel rosszindulatú célokra.

Borítókép: A Discord egy ingyenes VoIP-alkalmazás és digitális terjesztési platform (Fotó: AFP)

