Petra De Sutter, aki hamarosan a Genti Egyetem rektoraként kezdi meg munkáját, a belga hírügynökségnek nyilatkozva kifejtette, hogy el akarja kerülni a diplomáciai incidenst, ezért nem utazik az Egyesült Államokba.
A transzgender belga exminiszter nem utazik az Egyesült Államokba, mert fél Trumptól
Petra De Sutter, Európa első transznemű minisztere, aki 2020-tól 2025 februárjáig Belgium zöld párti képviselője és miniszterelnök-helyettese volt, bejelentette, hogy nem vesz részt egy októberi, az Egyesült Államokba tervezett belga kereskedelmi küldöttségben. A döntés hátterében Donald Trump elnök LMBTQ+-közösséget célzó politikája áll, amely többek között csak két, változtathatatlan nemet ismer el, eltávolítja a „nem bináris” opciót a hivatalos dokumentumokból, és tiltja a transzneműek sportversenyeken való részvételét.
Petra De Sutter, aki 2020-tól ez év februárjáig a Zöldek képviselője és Belgium miniszterelnök-helyettese volt, októberben csatlakozott volna a Los Angelesbe és San Franciscóba utazó belga delegációhoz. Sutter csütörtökön bejelentette, hogy „a Trump elnök által kiadott jelenlegi szabályok” miatt nem vesz részt a küldetésben.
Egyszerűen nem mehetek oda, mert bajba kerülnék
– nyilatkozta De Sutter.
Trump számos, transznemű embereket célzó rendeletet adott ki
Kormánya csak két, megváltoztathatatlan nemet, a férfit és a nőt kívánja elismerni, eltávolítani a „nem bináris” vagy „egyéb” opciókat a szövetségi dokumentumokból, beleértve az útleveleket és a vízumokat, és megtiltani a transznemű emberek sportversenyeken való részvételét.
Petra De Sutter e-mailben hangsúlyozta a Politicónak, hogy elkerüli az Egyesült Államokat, hogy elkerülje a „diplomáciai” incidenst.
Végül is én egy volt miniszterelnök-helyettes vagyok
– mondta, és nem volt hajlandó további kommentárt fűzni hozzá.
De Sutter 2019 és 2020 között a Zöldek európai parlamenti képviselője volt, majd 2020 októberében Belgium miniszterelnök-helyettese és közigazgatási és közvállalkozási minisztere lett, és ő volt az első nyíltan transznemű miniszter a kontinensen.
Borítókép: Petra De Sutter csütörtökön bejelentette, hogy „a Trump elnök által kiadott jelenlegi szabályok” miatt nem vesz részt a küldetésben (Fotó: AFP)
