A transzgender belga exminiszter nem utazik az Egyesült Államokba, mert fél Trumptól

Petra De Sutter e-mailben hangsúlyozta a Politicónak, hogy elkerüli az Egyesült Államokat, hogy elkerülje a „diplomáciai” incidenst.

Végül is én egy volt miniszterelnök-helyettes vagyok

– mondta, és nem volt hajlandó további kommentárt fűzni hozzá.

De Sutter 2019 és 2020 között a Zöldek európai parlamenti képviselője volt, majd 2020 októberében Belgium miniszterelnök-helyettese és közigazgatási és közvállalkozási minisztere lett, és ő volt az első nyíltan transznemű miniszter a kontinensen.

Borítókép: Petra De Sutter csütörtökön bejelentette, hogy „a Trump elnök által kiadott jelenlegi szabályok” miatt nem vesz részt a küldetésben (Fotó: AFP)