Görögország a magyar kormány példáját követi

A görög kormány a magyar adópolitikát követve 1,6 milliárd eurós adóreformot jelentett be, amely 2026-ban lép életbe. A cél a demográfiai válság mérséklése, amelyet Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök az ország egyik legnagyobb fenyegetésének nevezett. Görögország jövedelemadó-mentességgel, családtámogatásokkal és adócsökkentésekkel segítené a fiatalokat és a nagycsaládosokat.

Wiedermann Béla
2025. 09. 09.
Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök
Forrás: AFP
A görögök is követni akarják a magyar kormány adóforradalmát: Görögország 1,6 milliárd eurós adóreformot hirdetett meg, amelyet a családok támogatására és a demográfiai válság enyhítésére szánnak. Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök úgy fogalmazott, a népességfogyás az ország egyik legnagyobb fenyegetése, amely hosszú távon súlyos társadalmi következményekkel járhat, írja az Origo.

Görögország történelmi adóreformot jelentett be. Kiriákosz Pierrakákisz szerint a demográfiai válság egy időzített bomba, amelyet most próbálnak kezelni.
Fotó: AFP

Görögország adócsökkentéssel segítené a családokat

A 2026-ban életbe lépő intézkedések között szerepel az általános jövedelemadó két százalékpontos mérséklése, a négygyermekes, alacsony jövedelmű családok teljes jövedelemadó-mentessége, a kis falvakban az ingatlanadó eltörlése, valamint a 25 év alatti munkavállalók adómentessége. 

A kormány számításai szerint a reform akár 1600 eurós megtakarítást is jelenthet évente egy család számára.

A háttér azonban aggasztó. A görög termékenységi ráta 1,4 gyermek nőnként, amely messze elmarad a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es szinttől. 

Az Eurostat szerint a mostani 10,2 milliós lakosság 2050-re 8 millió alá csökkenhet, és ekkorra a görögök több mint egyharmada 65 év feletti lesz.

Fiatalok, alacsony bérek és kivándorlás

A gazdasági válság hatása továbbra is érződik: az elmúlt években több mint egymillió, főleg fiatal görög hagyta el az országot a jobb megélhetés reményében. A bérek az uniós átlag alatt maradtak, sokan két állást vállalnak, miközben az életköltségek, különösen a lakhatás, folyamatosan nőnek. 

Athénban például az albérletárak egyetlen év alatt kilenc százalékkal emelkedtek, így a bérleti díj a minimálbér kétharmadát is felemészti. Az oktatási minisztérium pedig több mint 700 iskolát zárt be az utóbbi időben, mivel nincs elég tanuló.

A kormány a csomagot „az elmúlt ötven év legbátrabb adóreformjának” nevezte, amelyet a ritka költségvetési többlet tett lehetővé. Kiriákosz Pierrakákisz pénzügyminiszter viszont arra figyelmeztetett, hogy „a demográfiai időzített bomba egyre hangosabban ketyeg”.

Borítókép: Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök (Fotó: AFP)

Fontos híreink

