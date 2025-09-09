Görögország a magyar kormány példáját követi

Görögország adócsökkentéssel segítené a családokat

A 2026-ban életbe lépő intézkedések között szerepel az általános jövedelemadó két százalékpontos mérséklése, a négygyermekes, alacsony jövedelmű családok teljes jövedelemadó-mentessége, a kis falvakban az ingatlanadó eltörlése, valamint a 25 év alatti munkavállalók adómentessége.

A kormány számításai szerint a reform akár 1600 eurós megtakarítást is jelenthet évente egy család számára.

A háttér azonban aggasztó. A görög termékenységi ráta 1,4 gyermek nőnként, amely messze elmarad a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es szinttől.