A határkerítés, amely tetszik Brüsszelnek

Míg a magyar határkerítés támogatás helyett csak kritikát és büntetés kap Brüsszeltől, akad egy másik hasonló létesítmény, ami nagyon is elnyerte az Európai Unió tetszését.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Donald Tusk lengyel miniszterelnök oldalán parádézva dicsérte a lengyel határkerítést (Fotó: AFP)

Augusztus 31-én, a „frontállamokat” érintő körútja során maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is ellátogatott Krynkibe, arra a lengyel településre, amelynek közelében 2021 novemberében két migránscsoport átszakította a lengyel–belarusz határon azév júliusától telepített akadályt, és bejutott Lengyelország, és így az Európai Unió területére.

A lengyel–belarusz határra tett látogatásom az európai szolidaritás megnyilvánulása volt. Egy erős Lengyelország és egy erős Európa, amely őrzi határainkat és véd minden európait. Üzenetünk egyértelmű. És Belarusszia, valamint a régió többi szereplője is figyelembe veszi azt

– írta a látogatással kapcsolatban Von der Leyen, a brüsszeli kettős mérce egyik legeklatánsabb példáját adva.

My visit to the Poland-Belarus border was a demonstration of European solidarity.



A strong Poland and a strong Europe, safeguarding our borders and protecting all Europeans.



Our message is clear. And it is one that Belarus, and other actors in the region, are paying heed to. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Ezt csak fokozta egy másik posztban, amelyben azt írta:

Mindannyian felelősek vagyunk Európa külső határainak védelméért.

📍 At the border between Poland and Belarus.



Poland is facing hybrid attacks from across the border.



We stand in solidarity with our Member State.



In our new EU budget, we have proposed to triple border management funding.



We are all responsible for Europe’s external borders pic.twitter.com/gdoWTmr3NW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Tehát Lengyelország, amely „határon átnyúló hibrid támadásokkal szembesül” (és amelynek Donald Tusk vezetésével jelenleg a brüsszeli irányvonalhoz közel álló kormánya van) egész Európát védi, támogatást érdemel, míg

Magyarország, amely már egy évtizede tartja vissza az illegális migránsokat az egész schengeni övezetet védve, bírságot.

A Von der Leyennek annyira tetsző lengyel határkerítés története 2020–2021-re nyúlik vissza. 2020 augusztusában tartották Belarussziában azt az elnökválasztást, amelynek eredményét a nyugati országok nem fogadták el, és a tiltakozásokban résztvevők bebörtönzése miatt szankciókkal sújtották a kelet-európai országot. Válaszul Aljakszandr Lukasenka közel-keleti, elsősorban iraki migránsokat utaztatott a belarusz–lengyel határhoz, akik aztán igyekeztek bejutni az EU területére.

Válaszul Lengyelország 2021 júliusától mintegy 130 km hosszan szögesdrót akadályt telepített, majd augusztusban bejelentették, hogy a magyar létesítmény mintájára 186 kilométeres hosszban két és fél méter magas kerítést húznak fel, nagyrészt a már meglévő akadály nyomvonalán, és ehhez több mint ötvenezer tonna acélt használnak fel.

Az a kerítés valószínűleg egy jó kerítés, pozitív, ez a mi kerítésünk, ez nem annyira jó, ezt nemhogy nem segítették, nem támogatták, hanem az építése és alkalmazása okán rendszeresen politikai támadásoknak vagyunk kitéve, sőt, újabban most már pénzügyi bírságolásnak is

– fogalmazott nemrégiben Bakondi György miniszterelnöki főtanácsadó.