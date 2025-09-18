Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Lengyelországillegális migrációhatárkerítésEurópai Unió

A határkerítés, amely tetszik Brüsszelnek

A Magyarország déli határán álló kerítés nem az egyetlen hasonló az európai uniós tagállamok határain. A Lengyelország és Belarusszia határán álló határkerítést maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is megdicsérte.

2025. 09. 18. 13:25
A lengyel határkerítés Fotó: AFP
Míg a magyar határkerítés támogatás helyett csak kritikát és büntetés kap Brüsszeltől, akad egy másik hasonló létesítmény, ami nagyon is elnyerte az Európai Unió tetszését.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Donald Tusk lengyel miniszterelnök oldalán parádézva dicsérte a lengyel határkerítést
Augusztus 31-én, a „frontállamokat” érintő körútja során maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is ellátogatott Krynkibe, arra a lengyel településre, amelynek közelében 2021 novemberében két migránscsoport átszakította a lengyel–belarusz határon azév júliusától telepített akadályt, és bejutott Lengyelország, és így az Európai Unió területére.

A lengyel–belarusz határra tett látogatásom az európai szolidaritás megnyilvánulása volt. Egy erős Lengyelország és egy erős Európa, amely őrzi határainkat és véd minden európait. Üzenetünk egyértelmű. És Belarusszia, valamint a régió többi szereplője is figyelembe veszi azt

– írta a látogatással kapcsolatban Von der Leyen, a brüsszeli kettős mérce egyik legeklatánsabb példáját adva.

Ezt csak fokozta egy másik posztban, amelyben azt írta:

Mindannyian felelősek vagyunk Európa külső határainak védelméért.

Tehát Lengyelország, amely „határon átnyúló hibrid támadásokkal szembesül” (és amelynek Donald Tusk vezetésével jelenleg a brüsszeli irányvonalhoz közel álló kormánya van) egész Európát védi, támogatást érdemel, míg 

Magyarország, amely már egy évtizede tartja vissza az illegális migránsokat az egész schengeni övezetet védve, bírságot.

A Von der Leyennek annyira tetsző lengyel határkerítés története 2020–2021-re nyúlik vissza. 2020 augusztusában tartották Belarussziában azt az elnökválasztást, amelynek eredményét a nyugati országok nem fogadták el, és a tiltakozásokban résztvevők bebörtönzése miatt szankciókkal sújtották a kelet-európai országot. Válaszul Aljakszandr Lukasenka közel-keleti, elsősorban iraki migránsokat utaztatott a belarusz–lengyel határhoz, akik aztán igyekeztek bejutni az EU területére.

Válaszul Lengyelország 2021 júliusától mintegy 130 km hosszan szögesdrót akadályt telepített, majd augusztusban bejelentették, hogy a magyar létesítmény mintájára 186 kilométeres hosszban két és fél méter magas kerítést húznak fel, nagyrészt a már meglévő akadály nyomvonalán, és ehhez több mint ötvenezer tonna acélt használnak fel.

Az a kerítés valószínűleg egy jó kerítés, pozitív, ez a mi kerítésünk, ez nem annyira jó, ezt nemhogy nem segítették, nem támogatták, hanem az építése és alkalmazása okán rendszeresen politikai támadásoknak vagyunk kitéve, sőt, újabban most már pénzügyi bírságolásnak is

– fogalmazott nemrégiben Bakondi György miniszterelnöki főtanácsadó.

A látogatás során elmondott beszédében Von der Leyen a fentiek mellett többek között arról is beszélt, hogy az új európai költségvetésben ötszörösére emelik a védelmi beruházásokat, és az Oroszországgal és Belorussziával közvetlenül határos tagállamok további uniós támogatást kapnak – Magyarország ugyanakkor továbbra is csak bírságot.

Borítókép: A lengyel határkerítés (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

