Hollandiában elszabadult a pokol a migrációs tüntetéseken

A rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal lépett fel, harminc embert őrizetbe vett, két rendőr megsérült. A hatóságok a videofelvételek elemzése után további letartóztatásokra készülnek.

Den Haag, Malieveld 2025.



Nederland wordt wakker. 🇳🇱 pic.twitter.com/qFRVZWopyJ — DutchKafir 🇳🇱 (@DutchKafir) September 20, 2025

A tüntetések alig egy hónappal az október 29-i parlamenti választások előtt zajlanak, és jól mutatják az országban uralkodó feszültséget.

A migráció a kampány egyik legmeghatározóbb kérdése.

A közvélemény-kutatásokat magabiztosan vezető jobboldali populista Geert Wilders meghívást kapott a demonstrációra, de nem vett részt rajta – számolt be az Exxpress. Az X-en élesen elítélte az erőszakot: „Teljesen elfogadhatatlan. Bárki, aki megtámadja a rendőrséget, idióta” – számolt be az Exxpress.