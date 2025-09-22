Hollandiában elszabadult a pokol a migrációs tüntetéseken

Sajtóértesülések szerint Hollandiában a fővárosban a tüntetők kövekkel és üvegekkel dobálták meg a rendőröket, felgyújtottak egy rendőrautót, és ideiglenesen lezárták az egyik autópályát. A baloldali-liberális D66 párt központi irodáját is megtámadták – írja az Origo.
A rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal lépett fel, harminc embert őrizetbe vett, két rendőr megsérült. A hatóságok a videofelvételek elemzése után további letartóztatásokra készülnek.
A tüntetések alig egy hónappal az október 29-i parlamenti választások előtt zajlanak, és jól mutatják az országban uralkodó feszültséget.
A migráció a kampány egyik legmeghatározóbb kérdése.
A közvélemény-kutatásokat magabiztosan vezető jobboldali populista Geert Wilders meghívást kapott a demonstrációra, de nem vett részt rajta – számolt be az Exxpress. Az X-en élesen elítélte az erőszakot: „Teljesen elfogadhatatlan. Bárki, aki megtámadja a rendőrséget, idióta” – számolt be az Exxpress.
Borítókép: Migrációellenes tüntetések Hollandiában (Fotó: AFP)
