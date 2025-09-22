Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ruszin-Szendinek: Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára!

Hollandiamigrációtüntetés

Hollandiában elszabadult a pokol a migrációs tüntetéseken

Hollandiában a hétvégén ismét erőszakba fulladt egy migrációellenes megmozdulás: több ezres tömeg vonult Hágában utcára, hogy tiltakozzon a kormány aktuális bevándorlási politikája ellen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 12:57
Migráció ellenes tüntetések Hollandiában Fotó: MOUNEB TAIM Forrás: ANADOLU
Sajtóértesülések szerint Hollandiában a fővárosban a tüntetők kövekkel és üvegekkel dobálták meg a rendőröket, felgyújtottak egy rendőrautót, és ideiglenesen lezárták az egyik autópályát. A baloldali-liberális D66 párt központi irodáját is megtámadták – írja az Origo.

Hollandiában bevándorlásellenes tüntetések robbantak ki (Fotó: MOUNEB TAIM / ANADOLU)
Hollandiában bevándorlásellenes tüntetések robbantak ki (Fotó: MOUNEB TAIM / ANADOLU)

A rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal lépett fel, harminc embert őrizetbe vett, két rendőr megsérült. A hatóságok a videofelvételek elemzése után további letartóztatásokra készülnek.

A tüntetések alig egy hónappal az október 29-i parlamenti választások előtt zajlanak, és jól mutatják az országban uralkodó feszültséget. 

A migráció a kampány egyik legmeghatározóbb kérdése.

A közvélemény-kutatásokat magabiztosan vezető jobboldali populista Geert Wilders meghívást kapott a demonstrációra, de nem vett részt rajta – számolt be az Exxpress. Az X-en élesen elítélte az erőszakot: „Teljesen elfogadhatatlan. Bárki, aki megtámadja a rendőrséget, idióta” – számolt be az Exxpress.

Borítókép: Migrációellenes tüntetések Hollandiában (Fotó: AFP)

