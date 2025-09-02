nyugdíjkorhatárNémetországhadkötelességkatonasorkatonaság

Ki viseli a honvédelem terhét – a fiatalok vagy az idősek?

Németországban újra napirendre került a hadkötelezettség kérdése. Vannak, akik úgy vélik, a honvédelem nem csupán a fiatal generáció feladata, hanem az idősebbeknek is részt kellene vállalnia benne. Felvetődött annak lehetősége is, hogy a hadkötelezettség akár 67 éves korig tartson. A kezdeményezés célja annak hangsúlyozása, hogy a honvédelem közös felelősséget jelent a teljes német társadalom számára.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 22:12
Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
A Bundeswehr létszámproblémáiról zajló vita azt sugallja, mintha Németország védelme kizárólag a fiatalokra hárulna. Ugyanakkor vannak, akik szerint a 60 év felettiek is érdemben hozzájárulhatnának a haza védelméhez. A nemzedékek közötti egyenlőség kérdése sokak szemében másként festene, bár a nyári parlamenti vitákban főként idősebb német férfiak hangsúlyozták a fiatalok kötelességeit. Az viszont nem került szóba, milyen szerepet kellene vállalniuk az idősebbeknek a honvédelemben. Sokan úgy gondolják, hogy a 60 év felettiekre is bátran lehetne nagyobb terhet róni, ennek ellenére a viták szinte kizárólag arról folytak, hány fiatalra lenne szükség a német hadseregbe – számolt be róla az Origo.

Fotó: DPA/Brend Settnik

Elnézést a hiányosságokért, de majd a fiatalok úgyis megoldják

A németországi vita hamisan azt a látszatot kelti, mintha a honvédelem gondja egyszerűen átruházható lenne a következő nemzedékre – ahogy gyakran történik az államadósság, a környezeti károk, a nyugdíjkiadások és egyéb terhek esetében is.

Háborús helyzetben viszont az ország megvédése a teljes társadalom feladata kellene hogy legyen. 

Ez nem teszi fölöslegessé a jelenlegi vitát, de rávilágít annak hiányosságaira. Felmerülnek kulcskérdések: milyen formában működjön a sorkatonaság Németországban, hány újoncra van szükség békeidőben stb. Ugyanakkor a közösségnek arról a helyzetről is vitát kellene folytatnia, mi lenne, ha Németország maga is közvetlenül háborúba keveredne.

Honvédelem és körülötte zajló viták

Amennyiben Németország támadás alatt állna, az ország védelme nem korlátozódhatna kizárólag a fiatalokra, akik jelenleg szolgálnak vagy nemrég fejezték be a sorkatonai szolgálatot. Erre nincs is szükség, hiszen a szabályozás szerint minden német állampolgár mozgósítható, aki a hadkötelezettség hatálya alá tartozik. A hatályos törvények alapján ez a 18 és 60 év közötti férfiakra korlátozódik.

Ez érvényes azokra is, akiket a 2011-es felfüggesztést követően már nem hívtak be, illetve azokra is, akik a szolgálatra való alkalmatlanság miatt nem kerültek besorozásra.

Egy fegyveres konfliktus idején rengeteg teendő akad az ellátásban, a gyógyításban vagy a hivatalos ügyintézésben, amelyekhez nem szükséges fegyver.

A svéd példából merítenének a németek?

Svédországban – amelyet gyakran a német hadkötelezettség új modelljeként emlegetnek – az ország védelme érdekében a 16 és 70 év közötti férfiak és nők is kötelesek szolgálni.

A nők számára Németországban csak az alaptörvény módosításával lehetne kötelezővé tenni a sorkatonaságot – ehhez azonban jelenleg nincs meg a kétharmados többség a Bundestagban

Németországban a nyugdíjkorhatárt 67 évre akarják emelni, többek között azzal az indokkal, hogy az idősebbek ma jobban teljesítenek és egészségesebbek, mint az ötvenes években – ugyanez a korhatár merült fel a hadkötelezettségi törvény kapcsán is. Mi lenne ennek a haszna? Katonailag valószínűleg kevés, de

a hadkötelezettség kiterjesztése azonban tudatosítaná mindenkiben, hogy a honvédelem minden generáció közös ügye és nem csak a fiatal generáció terhe.

Egyben megerősítés lehetne a német fiataloknak, hogy nincsenek egyedül, ha rosszra fordul a helyzet. Korábban írtunk róla, hogy mely uniós országok vezetik be a sorkatonaságot.

Fotó: AFP

Fontos híreink

