A Bundeswehr létszámproblémáiról zajló vita azt sugallja, mintha Németország védelme kizárólag a fiatalokra hárulna. Ugyanakkor vannak, akik szerint a 60 év felettiek is érdemben hozzájárulhatnának a haza védelméhez. A nemzedékek közötti egyenlőség kérdése sokak szemében másként festene, bár a nyári parlamenti vitákban főként idősebb német férfiak hangsúlyozták a fiatalok kötelességeit. Az viszont nem került szóba, milyen szerepet kellene vállalniuk az idősebbeknek a honvédelemben. Sokan úgy gondolják, hogy a 60 év felettiekre is bátran lehetne nagyobb terhet róni, ennek ellenére a viták szinte kizárólag arról folytak, hány fiatalra lenne szükség a német hadseregbe – számolt be róla az Origo.

Ki viseli a honvédelem terhét: a fiatalok vagy az idősek?

Fotó: DPA/Brend Settnik

Elnézést a hiányosságokért, de majd a fiatalok úgyis megoldják

A németországi vita hamisan azt a látszatot kelti, mintha a honvédelem gondja egyszerűen átruházható lenne a következő nemzedékre – ahogy gyakran történik az államadósság, a környezeti károk, a nyugdíjkiadások és egyéb terhek esetében is.

Háborús helyzetben viszont az ország megvédése a teljes társadalom feladata kellene hogy legyen.

Ez nem teszi fölöslegessé a jelenlegi vitát, de rávilágít annak hiányosságaira. Felmerülnek kulcskérdések: milyen formában működjön a sorkatonaság Németországban, hány újoncra van szükség békeidőben stb. Ugyanakkor a közösségnek arról a helyzetről is vitát kellene folytatnia, mi lenne, ha Németország maga is közvetlenül háborúba keveredne.