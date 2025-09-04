húszirakétatámadásIzraeljemenlázadó

Újabb húszi rakétatámadás Izrael ellen

A Közel-Keleten a húszi lázadók ismét Izraelt vették célba. Az izraeli hadsereg szerda este jelentette be, hogy sikeresen megsemmisített egy Jemenből indított ballisztikus rakétát. A húszi támadás újabb bizonyítéka annak, hogy az Irán által támogatott terrorszervezet minden eszközt bevet a térség destabilizálására.

Illusztráció Iráni gyártmányú ballisztikus rakéták Fotó: Morteza Nikoubazl Forrás: NurPhoto/AFP
Ez volt aznap a második támadás: reggel is riasztásokat hallhattak Közép-Izraelben, ahol szintén sikerült elfogni egy rakétát. Sérülés egyik esetben sem történt, írja az Origo.

Temetési szertartást tartottak a jemeni fővárosban, Szanaában, egy izraeli támadásban elesett 12 tisztviselő, köztük Ahmed al-Rahawi húszi miniszterelnök és 9 miniszter tiszteletére 2025. szeptember 1-jén (Fotó: Anadolu/AFP/Mohammed Hamoud)

Az izraeli hadsereg később közölte, hogy a reggeli lövedék klaszterbomba-fejjel volt felszerelve. Hasonló esetet augusztus 24-én jegyeztek fel, amikor az izraeli légierő vizsgálata kimutatta, hogy a húszik először vetettek be ilyen típusú robbanófejet ballisztikus rakétán. Akkor egy lakóház udvarát is eltalálta egy szóródó lövedék Ginaton községben, kisebb károkat okozva.

A szerdai indítások azután történtek, hogy az izraeli légierő az elmúlt napokban több légicsapást mért Jemenre, amelyek során életét vesztette a húszi miniszterelnök, Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, valamint több kabinettagja is.

A húszik Izraelt támadják

Kedden az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy két húszi rakéta még Szaúd-Arábia légterében darabokra hullott. A húszik az elmúlt hetekben több, Izraelhez köthető hajót is célba vettek, de eddig nem érkezett hír találatról. Szaúdi jelentések szerint a lázadó vezetők egy része elmenekült a fővárosból, Szanaából, tartva az újabb izraeli csapásoktól.

A húszi mozgalom – amelynek jelszava „Halál Amerikára, halál Izraelre, átok a zsidókra” – 2023 novemberében kezdett rakétákat és drónokat indítani Izrael felé, nem sokkal a 2023. október 7-i Hamász terrortámadás után. A támadások átmenetileg megszűntek, amikor 2025 januárjában tűzszünet lépett életbe Izrael és a Hamász között. Addig több mint 40 ballisztikus rakétát és számos drónt, illetve robotrepülőgépet lőttek ki, amelyek közül az egyik 2024 júliusában halálos áldozatot követelt Tel-Avivban. Ez váltotta ki Izrael első jemeni légicsapásait.

2025. március 18-a óta, amikor az izraeli hadsereg újraindította gázai hadműveleteit, a húszik több mint 70 ballisztikus rakétát és legalább 23 drónt indítottak Izrael felé. Ezek közül több még a cél előtt zuhant le.

Borítókép: Illusztráció. Iráni gyártmányú ballisztikus rakéták (Fotó: NurPhoto/AFP/Morteza Nikoubazl)
 

