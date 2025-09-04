Újabb húszi rakétatámadás Izrael ellen

Az izraeli hadsereg később közölte, hogy a reggeli lövedék klaszterbomba-fejjel volt felszerelve. Hasonló esetet augusztus 24-én jegyeztek fel, amikor az izraeli légierő vizsgálata kimutatta, hogy a húszik először vetettek be ilyen típusú robbanófejet ballisztikus rakétán. Akkor egy lakóház udvarát is eltalálta egy szóródó lövedék Ginaton községben, kisebb károkat okozva.

A szerdai indítások azután történtek, hogy az izraeli légierő az elmúlt napokban több légicsapást mért Jemenre, amelyek során életét vesztette a húszi miniszterelnök, Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, valamint több kabinettagja is.

A húszik Izraelt támadják

Kedden az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy két húszi rakéta még Szaúd-Arábia légterében darabokra hullott. A húszik az elmúlt hetekben több, Izraelhez köthető hajót is célba vettek, de eddig nem érkezett hír találatról. Szaúdi jelentések szerint a lázadó vezetők egy része elmenekült a fővárosból, Szanaából, tartva az újabb izraeli csapásoktól.