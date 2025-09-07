Akadozhat az internet, ez okozza a hibát

Az Azure – az egyik világszerte vezető felhőalapú számítástechnikai platform – felhasználói problémákat észlelhetnek a Közel-Keleten átmenő internetes forgalom akadozása miatt, közölte a vállalat.

A Microsoft nem indokolta, hogy mi okozhatta a tenger alatti kábelek meghibásodását, de annyit közölt, hogy más útvonalakon keresztül képes volt átirányítani a forgalmat.

A Microsoft weboldalán közzétett frissítés szerint a Közel-Keleten átmenő Azure-forgalom „a Vörös-tengeren történt tengeralatti kábelek szakadása miatt fokozott késleltetést tapasztalhat”.

A NetBlocks, egy internet-hozzáférést figyelő szervezet közölte, hogy a Vörös-tengeren történt tenger alatti kábelek megszakadása több ország internetes szolgáltatásait érintette.

Az óceánfenéken fekvő kábelek adatokat továbbítanak a kontinensek között, és gyakran az internet gerincének nevezik őket. A tengeralatti kábeleket a hajók által ledobott horgonyok károsíthatják, de korábban már előfordult, hogy szándékosan rongálták meg őket.

Internetszolgáltatás: tavaly több kábelt szándékosan megrongáltak

2024 februárjában több kommunikációs kábelt is elvágtak a Vörös-tengeren, ami befolyásolta az Ázsia és Európa közötti internetes forgalmat.

Az eset körülbelül egy hónappal azután történt, hogy Jemen nemzetközileg elismert kormánya figyelmeztetett: az Irán által támogatott húszi mozgalom szabotálhatja a kábeleket és megtámadhatja a Vörös-tengeren közlekedő hajókat. A húszik tagadták, hogy a kábeleket célba vették volna.

A Balti-tengeren az orosz–ukrán háború kezdete óta több tenger alatti kábel és gázvezeték is megrongálódott feltételezett támadások következtében.

Az év elején a svéd hatóságok lefoglaltak egy hajót, amelyet a Balti-tenger alatt Lettországba vezető kábel megrongálásával gyanúsítottak meg. Az ügyészek szerint az első vizsgálatok szabotázsra utalnak.

Borítókép: A kép illusztráció (Fotó: AFP)