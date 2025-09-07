A Microsoft Azure felhőszolgáltatásait megzavarta a vörös-tengeri tenger alatti kábelek megszakadása, állítja az amerikai technológiai óriás. Sajtóértesülések szerint a tengeralatti kábelek megszakadása érintette az Egyesült Arab Emírségeket és néhány ázsiai országot –írta a BBC.
Akadozhat az internet, ez okozza a hibát
A Microsoft felhőszolgáltatásait megzavarta a vörös-tengeri kábelek megrongálódása. A kábelszakadás az internetszolgáltatás lelassulását okozta több országban.
Az Azure – az egyik világszerte vezető felhőalapú számítástechnikai platform – felhasználói problémákat észlelhetnek a Közel-Keleten átmenő internetes forgalom akadozása miatt, közölte a vállalat.
A Microsoft nem indokolta, hogy mi okozhatta a tenger alatti kábelek meghibásodását, de annyit közölt, hogy más útvonalakon keresztül képes volt átirányítani a forgalmat.
A Microsoft weboldalán közzétett frissítés szerint a Közel-Keleten átmenő Azure-forgalom „a Vörös-tengeren történt tengeralatti kábelek szakadása miatt fokozott késleltetést tapasztalhat”.
A NetBlocks, egy internet-hozzáférést figyelő szervezet közölte, hogy a Vörös-tengeren történt tenger alatti kábelek megszakadása több ország internetes szolgáltatásait érintette.
Az óceánfenéken fekvő kábelek adatokat továbbítanak a kontinensek között, és gyakran az internet gerincének nevezik őket. A tengeralatti kábeleket a hajók által ledobott horgonyok károsíthatják, de korábban már előfordult, hogy szándékosan rongálták meg őket.
Internetszolgáltatás: tavaly több kábelt szándékosan megrongáltak
2024 februárjában több kommunikációs kábelt is elvágtak a Vörös-tengeren, ami befolyásolta az Ázsia és Európa közötti internetes forgalmat.
Az eset körülbelül egy hónappal azután történt, hogy Jemen nemzetközileg elismert kormánya figyelmeztetett: az Irán által támogatott húszi mozgalom szabotálhatja a kábeleket és megtámadhatja a Vörös-tengeren közlekedő hajókat. A húszik tagadták, hogy a kábeleket célba vették volna.
A Balti-tengeren az orosz–ukrán háború kezdete óta több tenger alatti kábel és gázvezeték is megrongálódott feltételezett támadások következtében.
Az év elején a svéd hatóságok lefoglaltak egy hajót, amelyet a Balti-tenger alatt Lettországba vezető kábel megrongálásával gyanúsítottak meg. Az ügyészek szerint az első vizsgálatok szabotázsra utalnak.
Borítókép: A kép illusztráció (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Terrortámadás volt egy sportpályán + videó
Halálos áldozata is van a támadásnak.
Zelenszkij még több támogatást követel
Von der Leyen és Kallas ismét az ukránok mellé állt.
Szili Katalin: A legfontosabb, hogy elősegítsük a magyar közösségek fennmaradását, fejlődését
A miniszterelnöki főtanácsadó a partiumi Csokalyon mondott beszédet.
Gúny tárgya lett Zelenszkij emberrablója, ez mentette meg az ukrán férfit a kényszersorozástól + videó
A biztonsági kamera rögzítette a brutálisnak indult kényszersorozást.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Terrortámadás volt egy sportpályán + videó
Halálos áldozata is van a támadásnak.
Zelenszkij még több támogatást követel
Von der Leyen és Kallas ismét az ukránok mellé állt.
Szili Katalin: A legfontosabb, hogy elősegítsük a magyar közösségek fennmaradását, fejlődését
A miniszterelnöki főtanácsadó a partiumi Csokalyon mondott beszédet.
Gúny tárgya lett Zelenszkij emberrablója, ez mentette meg az ukrán férfit a kényszersorozástól + videó
A biztonsági kamera rögzítette a brutálisnak indult kényszersorozást.