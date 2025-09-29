IzraelIránkivégzés

Iránban újabb elítéltet akasztottak fel izraeli kémkedés vádjával

A férfi elismerte tettét, ugyanakkor fellebbezett az ítélet ellen. A vádak szerint Bahman Csubiaszlt az izraeli szolgálatok a kormányzati adatbázisokhoz való hozzáféréssel bízták meg.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 20:14
Fotó: ATTA KENARE Forrás: AFP
Iránban felakasztottak egy férfit, akit azzal vádoltak meg, hogy Izraelnek kémkedett, és ezt el is ismerte – közölte hétfőn az iráni igazságszolgáltatás. Az irániak szerint az izraeli szolgálatok egyik legjelentősebb kémje volt Bahman Csubiaszl. 

Nem ez az első ítélet Iránban izraeli kémvád kapcsán
Nem ez az első ítélet Iránban izraeli kémvád kapcsán. Fotó: Anadolu/Fatemeh Bahrami

Bahman Csubiaszl az izraeli hírszerzőszolgálatnak, a Moszadnak adott át információkat. A „kényes telekommunikációs projekteken” dolgozó férfit a vád szerint a Moszad azzal bízta meg, hogy „férjen hozzá kormányzati adatbázisokhoz”, és egyebek között szerezzen információkat „elektronikus eszközök importútvonalairól” – tették hozzá a hatóságok., amelyek szerint a férfi „az egyik legjelentősebb kém volt” izraeli szolgálatban. Azt nem közölték, hogy mikor vették őrizetbe. 

A vádlott fellebbezett az alacsonyabb fokú ítélet ellen, de a legfelsőbb bíróság helybenhagyta a halálos ítéletet.

Izrael és Irán ellentéte júniusban fegyveres konfliktusba torkollott, Izrael légitámadásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. Az izraeli légicsapásoknak mintegy 1100 halálos áldozatuk volt, köztük katonai vezetők. Teherán rakétacsapásokkal válaszolt, és a konfliktus kezdete óta Iránban kilenc emberen hajtottak végre halálos ítéletet.

Szeptember közepén végezték ki Babak Sebazit, akit szintén azzal vádoltak, hogy Izraelnek kémkedett. Emberi jogi aktivisták azonban azt állították, hogy Sebazit kínzással vették rá hamis vallomásra, miután kiderült, hogy levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, és felajánlotta, hogy elmenne harcolni Ukrajna oldalán Oroszország ellen.

Az Iráni Emberi Jogok nevű, oslói székhelyű szervezet és a washingtoni Abdul Rahman Borumand Központ közlése szerint idén már több mint ezer embert végeztek ki Iránban, s mint hozzátették, ez a szám akár több is lehet, miután Irán nem jelent be minden kivégzést.

Borítókép: Egy légvédelmi rakéta Teheránban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

