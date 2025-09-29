Iránban újabb elítéltet akasztottak fel izraeli kémkedés vádjával

Iránban felakasztottak egy férfit, akit azzal vádoltak meg, hogy Izraelnek kémkedett, és ezt el is ismerte – közölte hétfőn az iráni igazságszolgáltatás. Az irániak szerint az izraeli szolgálatok egyik legjelentősebb kémje volt Bahman Csubiaszl.

Nem ez az első ítélet Iránban izraeli kémvád kapcsán. Fotó: Anadolu/Fatemeh Bahrami

Bahman Csubiaszl az izraeli hírszerzőszolgálatnak, a Moszadnak adott át információkat. A „kényes telekommunikációs projekteken” dolgozó férfit a vád szerint a Moszad azzal bízta meg, hogy „férjen hozzá kormányzati adatbázisokhoz”, és egyebek között szerezzen információkat „elektronikus eszközök importútvonalairól” – tették hozzá a hatóságok., amelyek szerint a férfi „az egyik legjelentősebb kém volt” izraeli szolgálatban. Azt nem közölték, hogy mikor vették őrizetbe.

A vádlott fellebbezett az alacsonyabb fokú ítélet ellen, de a legfelsőbb bíróság helybenhagyta a halálos ítéletet.

Izrael és Irán ellentéte júniusban fegyveres konfliktusba torkollott, Izrael légitámadásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. Az izraeli légicsapásoknak mintegy 1100 halálos áldozatuk volt, köztük katonai vezetők. Teherán rakétacsapásokkal válaszolt, és a konfliktus kezdete óta Iránban kilenc emberen hajtottak végre halálos ítéletet.