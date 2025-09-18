Budapest mellett Bécs, Berlin, Róma és Prága is elutasította az Izrael elleni brüsszeli szankciós tervet

Megosztott uniós álláspont

A javaslat elfogadása azonban erősen kérdéses, mivel több tagállam – köztük Ausztria, Németország, Magyarország, Olaszország és Csehország – határozottan ellenezte a brüsszeli elképzelést.

Berlin hivatalosan egyelőre nem alakított ki végleges álláspontot, de kormányszóvivője hangsúlyozta: Németország Izrael-politikájában nem történt alapvető változás.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke éves, az unió helyzetéről szóló beszédét tartja az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

Az Európai Parlament ezzel szemben támogatóbbnak mutatkozott. Több képviselő már korábban bírálta az uniós vezetést a gázai humanitárius helyzet kezelésének hiánya miatt. Ursula von der Leyen elnök szigorúbb hangvételű strasbourgi felszólalása és a mostani javaslat részben ennek a nyomásnak a következményeként értelmezhető.