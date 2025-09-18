A bizottság számításai szerint a lépés az Izraelből származó teljes uniós import 37 százalékát érintené, ami 2024-ben 15,9 milliárd eurót tett ki. Ez mintegy 5,8 milliárd eurónyi árut jelentene, írta az Origo.
Budapest mellett Bécs, Berlin, Róma és Prága is elutasította az Izrael elleni brüsszeli szankciós tervet
Újabb szankciócsomagot terjesztett elő az Európai Bizottság Izrael ellen, amely két izraeli minisztert, telepeseket, valamint a terrorszervezetként nyilvántartott Hamászt érintené. A brüsszeli javaslat részeként az Izraellel kötött társulási megállapodás egyes kereskedelmi fejezeteit is felfüggesztenék, ezzel az ország elveszítené a korábbi kedvezményes hozzáférést az uniós piachoz.
A tervek szerint Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter és Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter uniós beutazási tilalmat kapna, vagyonukat befagyasztanák, és tíz magas rangú Hamász-tag is szankciós listára kerülne.
Izrael határozott választ ígér
Gideon Száár izraeli külügyminiszter az X közösségi oldalon reagált a brüsszeli bejelentésre.
Mint írta: „Az Izrael elleni lépések Európa saját érdekeit fogják károsítani.” Hozzátette, országa megfelelő választ fog adni a fenyegetésekre.
A bizottság ugyanakkor jelezte: a holokauszt emlékét ápoló intézmények, így a Jad Vasem támogatása, valamint az antiszemitizmus elleni programok továbbra is megkapják a szükséges uniós forrásokat. A felfüggesztés a 2025–2027 közötti támogatási időszak egyes projektjeit érintené, összesen mintegy 20 millió euró értékben.
Megosztott uniós álláspont
A javaslat elfogadása azonban erősen kérdéses, mivel több tagállam – köztük Ausztria, Németország, Magyarország, Olaszország és Csehország – határozottan ellenezte a brüsszeli elképzelést.
Berlin hivatalosan egyelőre nem alakított ki végleges álláspontot, de kormányszóvivője hangsúlyozta: Németország Izrael-politikájában nem történt alapvető változás.
Az Európai Parlament ezzel szemben támogatóbbnak mutatkozott. Több képviselő már korábban bírálta az uniós vezetést a gázai humanitárius helyzet kezelésének hiánya miatt. Ursula von der Leyen elnök szigorúbb hangvételű strasbourgi felszólalása és a mostani javaslat részben ennek a nyomásnak a következményeként értelmezhető.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)
