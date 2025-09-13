Kaja Kallas: Még mindig nem adtunk elég támogatást Ukrajnának

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője interjút adott az RND német médiumnak. Ebben elmondta, hogy szerinte Európának alkalmazkodnia kell az Egyesült Államokhoz. „Kétségtelen, hogy az új [amerikai] kormányzat mélyrehatóan megváltoztatta az USA politikájának és ügyeinek intézésének stílusát és módját. Nekünk, európaiaknak ehhez kell alkalmazkodnunk, és alkalmazkodnunk kell a munkamódszerükhöz” – fogalmazott.

Kaja Kallas szerint nem elképzelhetetlen európai katonák Ukrajnába küldése. Fotó: AFP

Mint mondta:

Trump megközelítése nagyon üzletorientált. Ezért folyamatosan fel kell tennünk magunknak a kérdést: Mit akarunk elérni, mit akar a másik fél, és milyen befolyásunk van?

Kallas úgy fogalmazott: a célja, hogy javítsa az EU kapcsolatait az Egyesült Államokkal, és „szorosabban összehangoljuk fellépéseinket Washingtonnal Oroszország ukrajnai agressziójának visszaverésében”. Úgy értékelt, hogy az elmúlt hetekben már valódi előrelépést tettek ezen a területen – bár azt nem fejtette ki, hogy pontosan, mire gondolt.