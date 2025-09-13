Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt

Kaja KallasUkrajnaEurópai Unió

Kaja Kallas: Még mindig nem adtunk elég támogatást Ukrajnának

– Nem adom fel a reményt, hogy Trump felhasználja befolyását, és szankciókat vet ki Oroszország ellen – jelentette ki az uniós külügyi főképviselő. Kaja Kallas szerint nem elképzelhetetlen európai katonák Ukrajnába küldése.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 20:03
Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője interjút adott az RND német médiumnak. Ebben elmondta, hogy szerinte Európának alkalmazkodnia kell az Egyesült Államokhoz. „Kétségtelen, hogy az új [amerikai] kormányzat mélyrehatóan megváltoztatta az USA politikájának és ügyeinek intézésének stílusát és módját. Nekünk, európaiaknak ehhez kell alkalmazkodnunk, és alkalmazkodnunk kell a munkamódszerükhöz” – fogalmazott.  

Kaja Kallas szerint nem elképzelhetetlen európai katonák Ukrajnába küldése
Kaja Kallas szerint nem elképzelhetetlen európai katonák Ukrajnába küldése. Fotó: AFP

Mint mondta:

Trump megközelítése nagyon üzletorientált. Ezért folyamatosan fel kell tennünk magunknak a kérdést: Mit akarunk elérni, mit akar a másik fél, és milyen befolyásunk van?

Kallas úgy fogalmazott: a célja, hogy javítsa az EU kapcsolatait az Egyesült Államokkal, és „szorosabban összehangoljuk fellépéseinket Washingtonnal Oroszország ukrajnai agressziójának visszaverésében”. Úgy értékelt, hogy az elmúlt hetekben már valódi előrelépést tettek ezen a területen – bár azt nem fejtette ki, hogy pontosan, mire gondolt. 

– Az Egyesült Államoknak hatalmában áll komoly béketárgyalásokba kényszeríteni Oroszországot. Nem adom fel a reményt, hogy Trump felhasználja befolyását, és szankciókat vet ki Oroszország ellen – jegyezte meg Kallas, aki szerint Ukrajna, az EU és az Egyesült Államok is békét akar. 

Az egyetlen, aki kigúnyol és nevetségessé tesz minden béketörekvést, az Vlagyimir Putyin

– fogalmazott. 

Kaja Kallas szerint mehetnek európai katonák Ukrajnába

Az unió külügyi főképviselője szerint Európa a kezdetekkor alábecsülte az orosz–ukrán háborút. „Ha a háború első hónapjaiban olyan átfogó katonai segítséget nyújtottunk volna, mint ma, Oroszország talán nem ment volna ilyen messzire” – mondta, és hozzátette, hogy Putyinnak nem érdeke a béke, a háború kezdete óta a legsúlyosabb orosz légicsapásokat láthattuk az elmúlt hetekben. 

Tehát még nem tettünk eleget Oroszország imperialista előrenyomulásának megállítására és Ukrajna védelmére

– jelentette ki. 

Szerinte a béketárgyalások során területi engedményekről beszélni csapda. 

A lehetséges területi átadásokról szóló vita csapda, és nem szabad beleesni. Az oroszok azt akarják, hogy megvitassuk, mit kellene Ukrajnának feladnia a békéért, miközben teljesen figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy maga a Kreml sem tett eddig semmilyen engedményt

– fogalmazott. 

Kallas nem vetette el az európai katonák Ukrajnába küldését sem. Mint mondta:

Természetesen minden tagállam maga dönti el, hogy mennyit kíván hozzájárulni a biztonsági garanciákhoz. Senki sem küld katonákat könnyedén egy potenciálisan veszélyes küldetésre – ez teljesen világos. De egyes országok hajlandók erre, mert rájöttek: végső soron olcsóbb megállítani Oroszországot Ukrajnában, mint orosz tankokat az EU kapuinál tartani.

 

Borítókép: Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

