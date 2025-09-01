Lezuhant egy katonai helikopter + videó

A katonai helikopter nyilvánvalóan műszaki hiba miatt zuhant le a Gilgit-Baltisztán régióban, majd kigyulladt – tette hozzá Faizullah Farak.
További részletekkel nem szolgált, de mint mondta, a hatóságok vizsgálják az esetet.
Az ilyen balesetek nem ritkák Pakisztánban. A múlt hónapban egy helikopter, amely segélyszállítmányt vitt az árvíz sújtotta északnyugati Bajaur régióba, rossz időjárási körülmények között lezuhant, és a fedélzeten tartózkodó öt ember mindegyike meghalt.
2024 szeptemberében pedig hat ember halt meg, amikor egy másik helikopter motorhiba miatt a földbe csapódott az ország északnyugati részén.
Borítókép: Katonai helikopter (Fotó: AFP)
