Lezuhant egy katonai helikopter + videó

Pakisztán északi részén hétfőn rutinrepülés közben lezuhant egy katonai helikopter, a fedélzeten tartózkodó két pilóta és három technikus meghalt – közölte a helyi kormányzat szóvivője.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 10:50
Katonai helikopter Fotó: ARVIND SHARMA
A katonai helikopter nyilvánvalóan műszaki hiba miatt zuhant le a Gilgit-Baltisztán régióban, majd kigyulladt – tette hozzá Faizullah Farak. 

katonai
Képünk illusztráció

További részletekkel nem szolgált, de mint mondta, a hatóságok vizsgálják az esetet.

Az ilyen balesetek nem ritkák Pakisztánban. A múlt hónapban egy helikopter, amely segélyszállítmányt vitt az árvíz sújtotta északnyugati Bajaur régióba, rossz időjárási körülmények között lezuhant, és a fedélzeten tartózkodó öt ember mindegyike meghalt.

2024 szeptemberében pedig hat ember halt meg, amikor egy másik helikopter motorhiba miatt a földbe csapódott az ország északnyugati részén.

Borítókép: Katonai helikopter

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

