A német fiatalok nem kérnek a katonai szolgálatból

A német kormány új törvénnyel próbálja rendezni a hadkötelezettség kérdését. A katonai szolgálat azonban nem vonz egyre több fiatalt, sokan inkább a békét választanák. A statisztikák szerint folyamatosan nő a szolgálat megtagadására benyújtott kérelmek száma.

Wiedermann Béla
2025. 09. 06. 5:57
Illusztráció Forrás: AFP
A német kormány legutóbbi döntése értelmében újraszabályoznák a hadkötelezettség rendszerét, de a várakozásokkal ellentétben nem a Bundeswehr iránti lelkesedés, hanem a katonai szolgálat elutasítása erősödik. Egyre többen fordulnak tanácsért a Német Békeszervezethez, hogy miként kerülhetik el a besorozást. 

Fotó: AFP

Michael Schulze von Glasser, a Német Békeszervezet – Egyesült Hadiszolgálat-megtagadók (DFGVK) politikai ügyvezetője a Redaktionsnetzwerk Deutschlandnak elmondta: 

Hozzánk mindig egyre több megkeresés érkezik, amikor a médiában téma a katonai szolgálat és a hadkötelezettség.

 Hozzátette, hogy augusztusban 54 946 látogatást regisztráltak a szervezet honlapján, míg májusban még csak 24 151-et.

Katonai szolgálat helyett békét akarnak

A törvény jelenleg csupán önkéntes alapon kínál katonai szolgálatot, ám sokan attól tartanak, hogy ez csak előkészítése a kötelező sorozás visszahozatalának. Már most kötelező a 2008 után született évjáratoknak kérdőívet kitölteni, és a tervek szerint 2027-ben megindulhat a fiatalok alkalmassági vizsgálata. Az evangélikus munkaközösség a szolgálatmegtagadásért és békéért (EAK) ugyancsak folyamatosan emelkedő számokról számolt be: 2022-ben 951, 2023-ban 1079, 2024-ben pedig már 2241 kérelmet nyújtottak be. 

Csak idén június végéig 1363 elutasító nyilatkozat érkezett a szövetségi hivatalhoz.

A fiatalok egyre inkább kifejezik, hogy nem hajlandók olyan országért harcolni, amelyben hiányzik a nemzeti összetartozás érzése. Eközben a politikai vezetés növeli a nyomást. Henning Otte, a német parlament hadügyi biztosa a Bildnek azt mondta

Egy kötelező szolgálati évet javaslok nőknek és férfiaknak, nemcsak katonai formában. Hanem a mentőszervezetekben, kulturális, sport- és önkéntes területen is.

A fiatalok szervezetei viszont figyelmeztetnek a kényszer veszélyére. Jakob Blasel, a Zöld Ifjúság szóvivője úgy fogalmazott: 

Ez a hadkötelezettség visszahozatala a hátsó ajtón.

Szerinte a fiatalokat egyoldalúan köteleznék, miközben sokan inkább más módon szolgálnák a társadalmat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

