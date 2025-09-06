A német fiatalok nem kérnek a katonai szolgálatból

Katonai szolgálat helyett békét akarnak

A törvény jelenleg csupán önkéntes alapon kínál katonai szolgálatot, ám sokan attól tartanak, hogy ez csak előkészítése a kötelező sorozás visszahozatalának. Már most kötelező a 2008 után született évjáratoknak kérdőívet kitölteni, és a tervek szerint 2027-ben megindulhat a fiatalok alkalmassági vizsgálata. Az evangélikus munkaközösség a szolgálatmegtagadásért és békéért (EAK) ugyancsak folyamatosan emelkedő számokról számolt be: 2022-ben 951, 2023-ban 1079, 2024-ben pedig már 2241 kérelmet nyújtottak be.

Csak idén június végéig 1363 elutasító nyilatkozat érkezett a szövetségi hivatalhoz.

A fiatalok egyre inkább kifejezik, hogy nem hajlandók olyan országért harcolni, amelyben hiányzik a nemzeti összetartozás érzése. Eközben a politikai vezetés növeli a nyomást. Henning Otte, a német parlament hadügyi biztosa a Bildnek azt mondta:

Egy kötelező szolgálati évet javaslok nőknek és férfiaknak, nemcsak katonai formában. Hanem a mentőszervezetekben, kulturális, sport- és önkéntes területen is.

A fiatalok szervezetei viszont figyelmeztetnek a kényszer veszélyére. Jakob Blasel, a Zöld Ifjúság szóvivője úgy fogalmazott:

Ez a hadkötelezettség visszahozatala a hátsó ajtón.

Szerinte a fiatalokat egyoldalúan köteleznék, miközben sokan inkább más módon szolgálnák a társadalmat.